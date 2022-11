リリースが延期されていた椎名林檎のオフィシャルリミックスアルバム「百薬の長」の、新たな発売日が確定した。

国内より鯵野滑郎、石野卓球、KID FRESINO、岡村靖幸、Ovall、大沢伸一、STUTS、砂原良徳、イギリスよりジャイルス・ピーターソンとobject blue、韓国よりMiso、アメリカよりTelefon Tel Avivが参加する本作。音源からパッケージデザイン、限定盤付属グッズに至るまでのトータリティはユニバーサルミュージックが責任監修している。発売日は2023年1月11日に決定し、当初の発売日である11月30日には収録音源が配信リリースされる。なお「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」については、付属する「諸々券ケース」と「夢語りマスク」のデザイン改訂が行われ、新たにステッカーが封入されることも発表された。

また本日11月11日、アルバムに収録される「丸ノ内サディスティック ~Marunouchi Sadistic~(Miso Remix)」のミュージックビデオが公開され、先行配信もスタート。この楽曲のリミックスを手がけ、MVにも出演した韓国・ソウルのアーティスト・Misoは「椎名さん、皆さん。リミックス作りは本当に楽しかったし、このプロジェクトに参加できたことをとてもうれしく思っています」と感想を述べ、楽曲については「シーナと私のキャラクターの両方がブレンドされたものを作り上げたかったので、ミックスの中でそれぞれの特徴をさらに高めようとがんばりました」とコメントした。「丸ノ内サディスティック ~Marunouchi Sadistic~(Miso Remix)」のMVは、Misoが所属する韓国のクリエイティブ集団・you.will.knovvのビジュアル制作を担う映像アーティストユニット・Seta509.movが制作した。

「百薬の長」特設サイトでは、本作に収録される楽曲が全曲視聴可能となっている。12組の参加アーティストから寄せられたコメンタリーもアップされているので、ファンはチェックしてみよう。

椎名林檎「百薬の長」収録曲

01. あの世の門 ~Gate of Hades~(Telefon Tel Aviv Version)

02. JL005便で ~Flight JL005~(B747-246 Mix by Yoshinori Sunahara)

03. ちちんぷいぷい ~Manipulate the time~(Gilles Peterson’s Dark Jazz Remix)

04. おとなの掟 ~Adult Code~(object blue Pleasure Principle Remix)

05. 長く短い祭 ~In Summer, Night~(Yasuyuki Okamura 一寸 Remix)

06. カーネーション ~L'œillet~(Ovall Remix)

07. 女の子は誰でも ~Fly Me To Heaven~(STUTS Remix)

08. 丸ノ内サディスティック ~Marunouchi Sadistic~(Miso Remix)

09. 浴室 ~la salle de bain~(Takkyu Ishino Remix)

10. 意識 ~Conciously~(Shinichi Osawa Remix feat. Daoko)

11. 鶏と蛇と豚 ~Gate of Living~(KID FRESINO REMIX)

12. いとをかし ~toogood~(Ajino Namero Bon Voyage Remix)

Miso コメント

Hey Sheena and friends,

I had a lot of fun making this remix and I’m delighted to be a part of your project.

For this remix, I wanted to create something that has a blend of both Sheena and my character and I tried to furthermore heighten those traits in the mix.

I am excited to hear the final version and please keep us updated. Thank you!



椎名さん、皆さん。リミックス作りは本当に楽しかったし、このプロジェクトに参加できたことをとてもうれしく思っています。このリミックスでは、シーナと私のキャラクターの両方がブレンドされたものを作り上げたかったので、ミックスの中でそれぞれの特徴をさらに高めようとがんばりました。

アルバムとしての仕上がりを聴くのが楽しみです。ありがとうございました! Miso