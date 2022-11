YOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L'Arc-en-Ciel、VAMPS)、SUGIZO(LUNA SEA、X JAPAN)、MIYAVIが本日11月11日に記者会見を行い、新バンド・THE LAST ROCKSTARSの結成を発表した。

THE LAST ROCKSTARSにおいてYOSHIKIはドラム、HYDEはボーカル、SUGIZOとMIYAVIはギターを担当する。本日の会見で彼らはYOSHIKIが作詞作曲したセルフタイトル曲「THE LAST ROCKSTARS」と、HYDEが作曲を、HYDEとYOSHIKIが歌詞を共作した「PSYCHO LOVE」のミュージックビデオを一部公開。さらに2023年1月から2月に東京、アメリカ・ニューヨークとロサンゼルスを回るツアーを行うことをアナウンスした。各アーティストのファンクラブでは、日本公演のチケットの先行予約を受付中。またバンドの各種SNSアカウントも開設された。

なお、音楽ナタリーでは追って会見の詳細レポートを掲載する。

THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles

2023年1月26日(木)東京都 有明アリーナ

2023年1月27日(金)東京都 有明アリーナ

2023年1月29日(日)東京都 東京ガーデンシアター

2023年1月30日(月)東京都 東京ガーデンシアター

2023年2月4日(土)アメリカ ニューヨーク州Hammerstein Ballroom(※現地時間)

2023年2月10日(金)アメリカ カリフォルニア州Hollywood Palladium(※現地時間)