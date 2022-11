イングランドのリーグ杯であるカラバオ・カップ(EFLカップ)4回戦の組み合わせ抽選が10日に行われ、対戦カードが決定した。

3回戦でチェルシーを2-0で下したマンチェスター・Cは、PK戦の末にダービー・カウンティ(3部)に勝利した前回大会王者であるリヴァプールと激突。アストン・ヴィラとの乱打戦を4-2で制したマンチェスター・Uはバーンリー(2部)と対戦する。

また、プレミアリーグで首位に立つアーセナルを相手に三笘薫が勝ち越しゴールを奪うなど、3-1で勝利したブライトンは4回戦でチャールトン・アスレティック(3部)との対戦が決定。トッテナムを2-0で下したノッティンガム・フォレストは、PK戦の末にウェストハムに勝利したブラックバーン・ローヴァーズ(2部)と対決する。

カラバオ・カップ4回戦の組み合わせは以下のとおり。なお、4回戦は12月19日から始まる週に開催予定となっている。

■カラバオ・カップ4回戦組み合わせ

ウルヴァーハンプトン(1部) vs ジリンガム(4部)

サウサンプトン(1部) vs リンカーン・C(3部)

ブラックバーン・ローヴァーズ(2部) vs ノッティンガム・フォレスト(1部)

ニューカッスル(1部) vs ボーンマス(1部)

マンチェスター・C(1部) vs リヴァプール(1部)

マンチェスター・U(1部) vs バーンリー(2部)

ミルトン・キーンズ・ドンズ(3部) vs レスター(1部)

チャールトン・アスレティック(3部) vs ブライトン(1部)