ポーランドサッカー協会（PZPN）は10日、FIFAワールドカップカタール2022に臨むポーランド代表メンバーを発表した。
2大会連続9度目のW杯出場となるポーランド代表は、1974年と1982年の3位が過去最高位。開幕前の16日にチリ代表との強化試合を行い、本戦ではグループCに組み分けられている。22日にメキシコ代表、26日にサウジアラビア代表、30日にアルゼンチン代表と対戦予定だ。
ポーランド代表を率いるチェスワフ・ミフニェヴィチ監督は、絶対的エースのロベルト・レヴァンドフスキ、司令塔ピオトル・ジエリンスキ、守護神ヴォイチェフ・シュチェスニーらを順当に選出した。
ポーランド代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ（フィオレンティーナ／イタリア）
ウカシュ・スコルプスキ（ボローニャ／イタリア）
ヴォイチェフ・シュチェスニー（ユヴェントス／イタリア）
▼DF
ヤン・ベドナレク（アストン・ヴィラ／イングランド）
バルトシュ・ベレシンスキ（サンプドリア／イタリア）
マティ・キャッシュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
カミル・グリク（ベネヴェント／イタリア）
ロベルト・グムニー（アウクスブルク／ドイツ）
アルトゥル・イェンドジェイチク（レギア・ワルシャワ）
ヤクブ・キヴィオル（スペツィア／イタリア）
マテウシュ・ヴィテスカ（クレルモン／フランス）
ニコラ・ザレフスキ（ローマ／イタリア）
▼MF
クリスティアン・ビエリク（バーミンガム／イングランド）
プジェミスワフ・フランコフスキ（RCランス／フランス）
カミル・グロシツキ（ポゴニ・シュチェチン）
ヤクブ・カミンスキ（ヴォルフスブルク／ドイツ）
グジェゴシュ・クリホヴィアク（アル・シャバブ／サウジアラビア）
ミハウ・スクラシ（レフ・ポズナン）
ダミアン・シマンスキ（AEKアテネ／ギリシャ）
セバスティアン・シマンスキ（フェイエノールト／オランダ）
ピオトル・ジエリンスキ（ナポリ／イタリア）
シモン・ジュルコフスキ（フィオレンティーナ／イタリア）
▼FW
ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／スペイン）
アルカディウシュ・ミリク（ユヴェントス／イタリア）
クリシュトフ・ピョンテク（サレルニターナ／イタリア）
カロル・シフィデルスキ（シャーロット／アメリカ）