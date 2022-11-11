STARKIDS、2000年代ダンスポップな新作EP『POP』をリリース

STARKIDSが、2022年11月11日に新EP『POP』をリリースした。
Space Boyを中心に、ハワイ在住時に同級生だったespeon、Soundcloudで出会ったTAHITI、BENXNI、Lil Roar、そして日本で出会ったleviによって結成された6人組クルー、STARKIDS。
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今作は、2000年代のダンスポップを中心に、新サウンドなのにどこかノスタルジックさを感じる作品。タイトルトラック「POP」は「Like a G6」を彷彿とさせるようなサウンドで、Seann Boweプロデュースを手掛けた「LIKE THIS」はアンセミックなエレクトロ・ハウス・バンガーに。エンディングの「Angel Beach」はメンバーのSpace BoyとLil Roarの初デュオ曲で、英語と日本語が行き交うエモーショナルな楽曲になっている。
＜リリース情報＞
STARKIDS 『POP』
配信日：2022年11月11日（金）
Label：STARKIDS
https://linkco.re/cqE0Xxcb?lang=en
=収録曲=
1. POP（prod. BENXNI）。
2. LIKE THIS（prod. Seann Bowe）。
3. Angel Beach（prod. Seann Bowe & Rinne）
STARKIDS 公式Twitter：https://twitter.com/starkidsjp