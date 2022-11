集英社ゲームズは『ONI - 空と風の哀歌』をNintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、PC(Steam)で2023年3月9日に発売する。価格はダウンロード版が3,850円、パッケージ版が4,840円。

同作は、鬼の空太が相棒の風丸とともに悪鬼・桃太郎を倒すべく試練に挑む3Dアクション。特徴の異なる2人のキャラクターを同時に操作することによる新感覚な「一心同体」アクションを楽しめる。さまざまな試練を乗り越え、体力を増やしたり、新たな装備や技を取得したりして、空太は強くなっていく。

すでに発表していたPlayStation 5、PlayStation 4、PC (Steam)に加え、Nintendo Switchでの発売も決定した。

©HAYAMA SANGYO, KENEI DESIGN Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc. Supported by SHUEISHA, SHUEISHA GAMES