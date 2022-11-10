ベルギーサッカー協会（RBFA）は10日、FIFAワールドカップカタール2022に臨むベルギー代表のメンバーを発表した。
前回ロシア大会で過去最高の3位入賞を果たしたベルギー代表は、3大会連続14回目のW杯出場。悲願の世界制覇に向けてまずは、難敵ひしめくグループFを突破する必要がある。ベルギー代表は本番前の18日にエジプト代表と強化試合を行い、23日にカナダ代表、27日にモロッコ代表、12月1日にクロアチア代表と対戦する。
“赤い悪魔”を率いるロベルト・マルティネス監督は、GKティボー・クルトワやMFケヴィン・デ・ブライネ、FWエデン・アザールらを順当に選出。また、現在負傷離脱しているFWロメル・ルカク（インテル／イタリア）もメンバー入りを果たした。一方、ミランのMFアレクシス・サレマーカーズは負傷欠場。同クラブのFWディヴォック・オリジらが落選となった。
ベルギー代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
クーン・カステールス（ヴォルフスブルク／ドイツ）
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード／スペイン）
シモン・ミニョレ（クラブ・ブルッヘ）
▼DF
トビー・アルデルヴァイレルト（ロイヤル・アントワープ）
ゼノ・デバスト（アンデルレヒト）
ヴァウト・ファース（レスター／イングランド）
アルトゥール・テアテ（レンヌ／フランス）
ヤン・フェルトンゲン（アンデルレヒト）
▼MF
ヤニック・フェレイラ・カラスコ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ティモシー・カスターニュ（レスター／イングランド）
トーマス・ムニエ（ドルトムント／ドイツ）
トルガン・アザール（ドルトムント／ドイツ）
ケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・C／イングランド）
レアンデル・デンドンケル（アストン・ヴィラ／イングランド）
アマドゥ・オナナ（エヴァートン／イングランド）
ユーリ・ティーレマンス（レスター／イングランド）
ハンス・ファナーケン（クラブ・ブルッヘ）
アクセル・ヴィツェル（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼FW
シャルル・デ・ケテラーレ（ミラン／イタリア）
ジェレミー・ドク（レンヌ／フランス）
エデン・アザール（レアル・マドリード／スペイン）
ドリース・メルテンス（ガラタサライ／トルコ）
レアンドロ・トロサール（ブライトン／イングランド）
ミシー・バチュアイ（フェネルバフチェ／トルコ）
ロイス・オペンダ（RCランス／フランス）
ロメル・ルカク（インテル／イタリア）