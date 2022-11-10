モロッコサッカー連盟（FRMF）は10日、FIFAワールドカップカタール2022に臨むモロッコ代表のメンバーを発表した。
モロッコ代表は2大会連続6度目のW杯出場となる。かつて日本代表も率いたヴァイッド・ハリルホジッチ前監督がカタールへの切符をもたらしたが、一部の主力選手との関係悪化を受け、8月に電撃退任。同月末からワリド・レグラギ監督がチームを率いている。
レグラギ監督の下、9月に代表復帰を果たしたFWハキム・ツィエクやDFノゼア・マズラウィもメンバー入り。GKボノ（ヤシヌ・ブヌ）やDFアクラフ・ハキミも順当に選出された。
モロッコ代表は開幕前の17日にジョージア代表との強化試合を予定している。本番ではグループFに入り、23日にクロアチア代表、27日にベルギー代表、12月1日にカナダ代表と対戦する。
モロッコ代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ボノ（セビージャ／スペイン）
ムニル（アル・ワフダ／サウジアラビア）
レダ・タグノーティ（ウィダードAC）
▼DF
アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ノゼア・マズラウィ（バイエルン／ドイツ）
ロマン・サイス（ベシクタシュ／トルコ）
ナイフ・アゲルド（ウェストハム／イングランド）
アクラフ・ダリ（ブレスト／フランス）
ジャワド・エル・ヤミク（バジャドリード／スペイン）
ヤヒア・アティヤット・アッラー（ウィダードAC）
バドル・バヌン（カタールSC／カタール）
▼MF
ソフィアン・アムラバト（フィオレンティーナ／イタリア）
セリム・アマラー（スタンダール・リエージュ／ベルギー）
アブデルハミド・サビリ（サンプドリア／イタリア）
アゼディン・ウナヒ（アンジェ／フランス）
ビラル・エル・カンヌス（ヘンク／ベルギー）
ヤフヤー・ジャブラーヌ（ウィダードAC）
▼FW
ハキム・ツィエク（チェルシー／イングランド）
ユセフ・エン・ネシリ（セビージャ／スペイン）
ソフィアン・ブファル（アンジェ／フランス）
ザカリア・アブクラル（トゥールーズ／フランス）
アブデ・エザルズリ（オサスナ／スペイン）
アミーヌ・アリ（マルセイユ／フランス）
イリアス・シャイル（QPR／イングランド）
アブデルラザク・ハムダラー（アル・イテハド／サウジアラビア）
ワリード・シェディラ（バーリ／イタリア）