「パンを吸うとき」「好きな人の椅子にこそっと座るとき」「“ありがとう”と言われたとき」…わたしの幸せを感じる瞬間

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月9日(水)の放送では、『幸せを感じる瞬間』をテーマにお届けしました。10代のリスナーから届いた“幸せな瞬間”と、パーソナリティのこもり校長ととーやま委員の感想を紹介します。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミが日常のなかで幸せを感じる瞬間を聞いていきます。【私が幸せを感じる瞬間は、パンを吸うときです! 私はパンを食べるとき、2口目でパンをくわえながら、そのパンの香りを吸うのがめっちゃ好きなんです! わかりづらいと思うのですが、パンを思いっきり吸ってパンの香りを感じるときが、私にとってとても幸せな瞬間です……! 共感してくれる人いませんか〜?】(17歳)こもり校長:めっちゃわかります! 僕は鼻から抜ける食材が好きなんですよね。とーやま委員:鼻から抜ける……?こもり校長:食べたときの香りが強いもの……パンだったら小麦の香りが強いものだったり、チーズを使ったパンならその香りが鼻から抜けるとか。鼻から抜けるくらい香りの強い食べ物が好きなんです。とーやま委員:味覚だけじゃなくて、嗅覚でもその食材を味わっているってこと?こもり校長:僕はどちらかというと、嗅覚のほうが「おいしい!」というセンサーが働くかもしれない。とーやま委員:それはかっこよすぎるよ。こもり校長:僕、ちょっとかっこいいんです……(笑)。とーやま委員:言ったぞ! 生徒のみんな! メモしろ!!こもり校長:あっはっはっは!とーやま委員:でも、27歳でそれを感じられるのはすごいね。こもり校長:別に高級なものじゃなくても……10代のころとかは、コンビニに売っている生ハムでも、開けたら鼻につけて嗅いでから食べてました。とーやま委員:ええっ!こもり校長:だから、(このリスナーの)気持ちはわかります。【風呂上がりで「ちょっと冷えてきたな」ってときに、布団に入って湯たんぽに足を置く瞬間が幸せです!】(12歳)とーやま委員:あえて、1回身体を冷やすのね。こもり校長:……が、幸せを感じるための前段階ということですね。とーやま委員:部屋の寒暖差もあって、さらに幸せを感じるのかもね。【放課後誰もいない教室で、好きな人の椅子にこそっと座るときに「幸せ……!」ってなる】(14歳)こもり校長:やったことはないけど、幸せそう(笑)。とーやま委員:スリルもあるしね。「この人、またここに座るんだ……」と思いながらね。こもり校長:(好きな人がここに)「座るんだ」と「座ったんだ」なら、どっちがテンション上がるんでしょうね?とーやま委員:俺だったら……座ったあとがいいな。こもり校長:同じく!とーやま委員:温もりとかを感じてね。こもり校長:……大丈夫かな。(この話を聞いている)生徒たちは気持ち悪くない?とーやま委員:気持ち悪いでしょ。男2人でさ(笑)。こもり校長:まぁでも……想像したら楽しそう。幸せを感じられそうですね。【友達や先生から「ありがとう」と言われると、心が温まります。心の底から「頑張ってよかったな、ちゃんと見てくれたんだ」と、行動する前には不安だった気持ちが吹き飛びます。今日は委員で頑張ったら、先生から「ありがとう」と言ってもらえてすごく幸せでした】(13歳)こもり校長:いい! めっちゃ大事。とーやま委員:大事なことだね。簡単そうでなかなかできなかったりするけれども。こもり校長:(「ありがとう」と)思えないぐらい、追い詰められていることもありますしね。自分が切羽詰まっていたりプレッシャーを感じてやっているときに、違う角度の人から「ありがとう」と言われても「いやいや……」ってなってしまうことがある。「そもそも関わってないじゃない」って……。とーやま委員:そう思っちゃうってことね。そのときのバイオリズムによっては。こもり校長:そうですね。それぐらい器が小さくなっちゃうこともあるから、この気持ちはすごく大切なことだと思う。とーやま委員:校長は、「ありがとう」って言ってる?こもり校長:最近、言えてないんじゃないかな……。心がキュっとなっているな、と悩んでいる部分もあるんです。とーやま委員:……あれ? 逆電(で相談)が始まっている? 生徒が(電話がかかってくるのを)待っているんだけど(笑)。こもり校長:すいません(笑)。・「私の幸せを感じる瞬間は……いつもはツンデレな彼氏が、たまに発するキュンとする言葉です」という14歳・「私の幸せを感じる瞬間は……学校からの帰り道に、上り坂の上に建つ家の近くで後ろを振り返る瞬間です」という13歳と電話をつなぎ、それぞれの“幸せな瞬間”を聞きました。今回は、お休みのぺえ教頭に代わり、二代目校長で「SCHOOL OF LOCK!教育委員会」を担当するとーやま委員がパーソナリティをつとめました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/