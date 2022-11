SEVENTEEN・JEONGHAN 新曲『DREAM』は「聴いた瞬間に気に入ってしまった」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが担当するTOKYO FMの番組「SEVENTEEN LOCKS!」。「SCHOOL OF LOCK!」内のコーナーとして、メンバーのJEONGHAN(ジョンハン)がインターナショナルクラスを開講。毎月1週目の月曜から木曜の4日間、リスナーに声を届けます。11月9日(水)の放送では、同日にリリースされたJAPAN 1ST EP『DREAM』の収録曲を紹介し、11月19日(土)からはじまるドームツアーについて語りました。JEONGHAN:今日(11月9日)は、『DREAM』の発売日です! (日本のオリジナル曲としては)『あいのちから』以来、1年ぶりとなるアルバムなんですけど、CARAT(ファン)のみなさんにたくさんの愛をいただけたらいいなと思って、一生懸命準備しました。このアルバムには、全部で4曲が収録されています。今日は、そのうち3曲を紹介したいと思います。僕がまずご紹介したい歌は……!JEONGHAN:「Rock with you -Japanese ver.-」です。僕たちSEVENTEENの9枚目のミニアルバム『Attacca』のタイトル曲なんですけど、この曲が日本語バージョンで収録されています。個人的にも、楽しくて気分がアップできる、そんな曲なので好きな歌です。「Rock with you -Japanese ver.-」に、たくさんの愛をよろしくお願いします。こうしてラジオで聴くと、喜びが増しますね。JEONGHAN:続いて紹介したい曲は、「All My Love -Japanese ver.-」です。この曲は『겨우(ギョウ)』という韓国語の曲の、日本語バージョンです。僕が個人的に大好きな曲なんです。最近のお天気にも、しっくり来るんじゃないかなと思います。日常のつらいことを少しでも忘れて大切な人のために歌えるような、それぐらい歌詞がいい曲なので、歌詞に注目してくれたらいいなと思います。最初の『안녕(アンニョン)』というところ、僕のパートですよね。そこはそのまま残してみました。(日本語で言うと)こんにちは~(笑)。(楽曲を聴きながら)もう既に、心が安らいできましたね。あまりにも安らぎすぎて、今もうラジオできなさそうです……(笑)。JEONGHAN:最後に紹介したい曲は「DREAM」です。何よりも、今回のアルバムのタイトル曲をお届けしたいです。夢見ていたことが夢だけにとどまらず、現実になり、そばにいてくれたCARATのみなさんとともに、“この現実を手放さない”というメッセージを込めた曲です。この曲の歌詞を聴いていただけると、僕たちSEVENTEENが伝えたいメッセージが感じられると思います。僕たちSEVENTEENもそうですし、僕自身もそうですし、聴いた瞬間に気に入ってしまったので、生徒(リスナー)のみなさんも気に入ってくださったらいいなと思いますし、すごく楽しみです。たくさん愛してくださいね。JEONGHAN:最後に、ドームツアーについてお話ししたいと思います。実は2020年5月に、もっと早くに、みなさんとドームツアーでお会いできることになっていたんですけど、世界的に残念な状況になり、そのときはお会いできなかったですよね。そのときの残念な気持ち……SEVENTEEN先生を応援してくださっている生徒さんの思い……。そんなCARATのみなさんにお見せするために、一生懸命準備したツアーです。たくさん期待してください。お元気な姿で、お会いできたら嬉しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/