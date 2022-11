LiSA こだわりが満載！ニューアルバム『LANDER』限定盤を紹介

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。11月16日(水)リリースのニューアルバム『LANDER』の、完全数量生産限定盤と初回生産限定盤A、初回生産限定盤Bを紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」11月9日(水)放送分)LiSA:今夜は、11月16日にリリースになる私のニューアルバム『LANDER』の限定盤の中身をご紹介したいと思います! まずは……!LiSA:これは、(パッケージが)「宇宙からお荷物お届けしました!」という感じになっています(笑)。ちょっと圧縮パックみたいな感じで、LiSAプラネットから届いたピンク仕様の圧縮パックになっています。“LiSAプラネットから届いたよ”みたいなステッカーも貼ってあったりして。手に取ったときから、ワクワクを感じてもらえるものになっています!この中に、どんなものが入っているかというと……●フォトブック(36P)ちょっと大きめなフォトブックが入っています。●ステッカーセットなんと10種類も入っていますよ。こだわりとしては、マットなものやツルツルしたものがあって、いろんな種類のステッカーが入っています。貼ってもいいし、LiSA先生はケータイの中に入れていて、透けるところからステッカーがのぞくようになっています。ステッカーは「HADASHi NO STEP」の『i love you〜♪』(の振り)みたいにステップしてる惑星があったりとか、「明け星」の『太陽を〜♪』の太陽があったりとか(笑)。曲にちなんだステッカーも入っているので、楽しんでほしいなと思います!●オリジナルTシャツこれは、私がプリントされたまた別の写真のTシャツなんですけど、背中にはLiSAプラネットの場所が記載されています。みなさん宇宙に行かれる際は、ぜひLiSAプラネットに着陸お願いします(笑)。●LANDER KiTこれがね、一押しなんですよ。なんと「ジェットロケットをキミも作れる!」です。これはペーパークラフトなんですけど、山折り、谷折りみたいなのをやっていくと、ジェットロケットができるんです!LiSA先生は「ジェットロケット」という楽曲がファーストアルバム(2012年リリースの『LOVER"S"MiLE』)に入ってるんですけど、それから10年経って「ジェットロケット」が立体になって登場です(笑)。意外と簡単に作れるから、ぜひ作ってみてください!LiSA:DVDのパッケージみたいになっているんですけど、表が透明になっていて、宇宙船の間から私がのぞいてるみたいなパッケージになっています。「初回生産限定盤A」(CD+Blu-ray+PHOTOBOOK)と「初回生産限定盤B」(CD+DVD+PHOTOBOOK)は、MUSiC CLiPがBlu-rayとDVDで分かれていて、パッケージの絵柄も違います。アルバム14曲中10曲のMV(MUSiC CLiP)が収録されているんですけど、ほぼMVがあるんだね。これはすごいですね。そして、フォトブック(64P)! 「完全数量生産限定盤」とはまた全然違うバージョンのフォトブックが入っています。写真がたくさん入ったバージョンです!「初回生産限定盤A」(Blu-ray)と「初回生産限定盤B」(DVD)間違えないようにゲットしてください!LiSA:(オンエア後)とても疾走感のある楽曲です。1曲目に「往け」が来て、2曲目に「一斉ノ喝采」が来て、3曲目に「dis/connect」が来る。なんというスピード感のあるアルバムでしょうか(笑)。ぜひ楽しみにしていてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/