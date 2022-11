「アイカツ!」シリーズと「プリティーシリーズ」のコラボ企画「Dream Collaboration Festival ドリコラ Fes. アイカツ!シリーズ&プリティーシリーズ」の展示イベントが、明日11月11日から12月18日まで東京・東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAで開催される。

このコラボは大日本印刷株式会社が立ち上げた「Dream Collaboration Project」の一環として行われるもの。明日からの展示イベントに加え、12月10日、11日にはコラボレーションバーチャルライブも開催される。2021年7月に10周年を迎えた「プリティーシリーズ」と、2022年10月に10周年を迎えた「アイカツ!シリーズ」。展示会場に入るとまず、「アイカツ!」シリーズと「プリティーシリーズ」の歴代キービジュアルが左右にずらりと並び、両シリーズの歴史を辿ることができる。

会場には各所にQRコードが設置されており、スマートフォンアプリ「HoloModels」をダウンロードすることで音声ガイドを聞くことが可能。「ワッチャプリマジ!」の陽比野まつりと「アイカツプラネット!」のハナが両シリーズを振り返ったりアイドルたちを紹介したり、展示に合わせた2人の会話を楽しめる。アイドルを紹介する楽屋風のブースでは、「アイカツ!」星宮いちごの箇所に置かれたしゃもじ、「アイドルタイムプリパラ」夢川ゆいの箇所に鎮座する炊飯器など、小道具にも注目だ。

場内に設置された大型スクリーンには、両シリーズから14曲のライブ映像を順番に投影。さらに手持ちのスマートフォンを使って、スクリーン内に星や音符のマークなどを出現させ、映像を盛り上げることができる。また「アイカツプラネット!」と「プリパラ」のリアルライブで着用された衣装に加え、今回のコラボ用に描き下ろされたコラボドレスを実物大で再現。制作資料も合わせて展示されている。そのほか筐体に関しての展示物や、14人のアイドルが勢揃いのフォトスポット、さらに初代「アイカツ!」プロデューサーのバンダイ原田真史氏と「プリティーシリーズ」プロデューサーのタカラトミーアーツ大庭晋一郎氏の特別対談も掲出されている。

コラボイラストを使ったオリジナルグッズや、各シリーズの関連商品も用意。パンフレットやキービジュアル複製画、アクリルフィギュアスタンドやステッカー、受注生産品の「メガアクスタ」といったオリジナルグッズは、11月11日より東京アニメセンターONLINE STORE XRmallでも購入可能だ。

チケットは全日日時指定制で、各入場前日の23時59分までイープラスで販売中。残数がある場合のみ会場で当日券が販売される。料金は前売券が一般1500円、小中学生1000円、当日券が一般1800円、小中学生1300円。入場特典としてコラボレーションチケット1枚から全7種からランダムで配布される。

(c)2022 BNP/AIKATSU PLANET THE MOVIE (c)BNP/AIKATSU 10TH STORY (c)BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO (c) TーARTS / sys Sophia / テレビ東京 / PS プロジェクト (c) TーARTS / sys Sophia / テレビ東京 / PM 製作委員会