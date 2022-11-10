2021シーズンをもって現役を引退した阿部勇樹の引退試合が11月12日（土）に開催される。会場は埼玉スタジアム2002。キックオフは17時を予定している。また試合の模様はテレ玉とDAZNで中継される。
AFCチャンピオンズリーグ優勝経験メンバーで構成された『URAWA ASIAN KINGS』と、アテネ五輪・日本代表・ジェフユナイテッド千葉で阿部と共闘した『JEF・JAPAN FRIENDS』が対戦する。『URAWA ASIAN KINGS』は赤、『JEF・JAPAN FRIENDS』は青がベースとなったオリジナルユニフォームを着用。DHLジャパン株式会社が両チームのユニフォームパートナーを務める。
以下、『JEF・JAPAN FRIENDS』の出場メンバー25名。
GK1 岡本昌弘
生年月日：1983年5月17日（37歳）
身長・体重：188cm・80kg
出身地：千葉県
所属クラブ：サガン鳥栖
GK1 林卓人
生年月日：1982年8月9日（40歳）
身長・体重：188cm・87kg
出身地：大阪府
所属クラブ：サンフレッチェ広島
DF2 中西永輔
生年月日：1973年6月23日（49歳）
身長・体重：174cm・73kg
出身地：三重県
経歴：ジェフユナイテッド千葉→横浜F・マリノス
DF2 徳永悠平
生年月日：1983年9月25日（39歳）
身長・体重：180cm・77kg
出身地：長崎県
経歴：FC東京→V・ファーレン長崎
MF2 坂本將貴
生年月日：1978年2月24日（44歳）
身長・体重：171cm・70kg
出身地：埼玉県
経歴：ジェフユナイテッド千葉→アルビレックス新潟→ジェフユナイテッド千葉
DF4 栗原勇蔵
生年月日：1983年9月18日（39歳）
身長・体重：184cm・80kg
出身地：神奈川県
経歴：横浜F・マリノス
MF6 稲本潤一
生年月日：1979年9月18日（43歳）
身長・体重：181cm・77kg
出身地：大阪府
所属クラブ：南葛SC
MF7 佐藤勇人
生年月日： 1982年3月12日（40歳）
身長・体重：170cm・68kg
出身地：埼玉県
経歴：ジェフユナイテッド千葉→京都サンガF.C.→ジェフユナイテッド千葉
MF7 森﨑浩司
生年月日：1981年5月9日（41歳）
身長・体重：177cm・78kg
出身地：広島県
経歴：サンフレッチェ広島
MF8 森﨑和幸
生年月日：1981年5月9日（41歳）
身長・体重：177cm・75kg
出身地：広島県
経歴：サンフレッチェ広島
MF10 中村俊輔
生年月日： 1978年6月24日（44歳）
身長・体重：178cm・71kg
出身地：神奈川県
経歴：横浜F・マリノス→レッジーナ→セルティック→エスパニョール→横浜F・マリノス→ジュビロ磐田→横浜FC
FW11 玉田圭司
生年月日：1980年4月11日（42歳）
身長・体重：173cm・68kg
出身地：千葉県
経歴：柏レイソル→名古屋グランパス→セレッソ大阪→名古屋グランパス→V・ファーレン長崎
FW11 坂田大輔
生年月日： 1983年1月16日（39歳）
身長・体重：174cm・70kg
出身地：神奈川県
経歴：横浜F・マリノス→ASアリス→FC東京→アビスパ福岡
FW11 播戸竜二
生年月日： 1979年8月2日（43歳）
身長・体重：171cm・67kg
出身地：兵庫県
経歴：ガンバ大阪→北海道コンサドーレ札幌→ヴィッセル神戸→ガンバ大阪→セレッソ大阪→サガン鳥栖→大宮アルディージャ→FC琉球
FW13 高松大樹
生年月日： 1981年9月8日（41歳）
身長・体重：183cm・80kg
出身地：山口県
経歴：大分トリニータ→FC東京→大分トリニータ
DF15 今野泰幸
生年月日：1983年1月25日（39歳）
身長・体重：178cm・73kg
出身地：宮城県
所属クラブ：南葛SC
MF16 山岸智
生年月日： 1983年5月3日（39歳）
身長・体重：181cm・80kg
出身地：千葉県
経歴：ジェフユナイテッド千葉→川崎フロンターレ→サンフレッチェ広島→大分トリニータ→VONDS市原
FW18 巻誠一郎
生年月日： 1980年8月7日（42歳）
身長・体重：184cm・81kg
出身地：熊本県
経歴：ジェフユナイテッド千葉→アムカル・ペルミ→深圳紅鑽→東京ヴェルディ→ロアッソ熊本
FW21 矢野貴章
生年月日： 1984年4月5日（38歳）
身長・体重：187cm・78kg
出身地：静岡県
所属クラブ：栃木SC
MF22 阿部勇樹
生年月日：1981年9月6日（41歳）
身長・体重：178cm・77kg
出身地：千葉県
経歴：ジェフユナイテッド千葉→浦和レッズ→レスター→浦和レッズ
DF22 中澤佑二
生年月日： 1978年2月25日（44歳）
身長・体重：187cm・78kg
出身地：埼玉県
経歴：東京ヴェルディ→横浜F・マリノス
MF22 羽生直剛
生年月日： 1979年12月22日（42歳）
身長・体重：167cm・62kg
出身地：千葉県
経歴：ジェフユナイテッド千葉→FC東京→ヴァンフォーレ甲府→FC東京→ジェフユナイテッド千葉
MF22 松井大輔
生年月日： 1981年5月11日（41歳）
身長・体重：175cm・66kg
出身地：京都府
所属クラブ：Y.S.C.C.横浜／Y.S.C.C.横浜フットサル
MF29 水野晃樹
生年月日： 1985年9月6日（37歳）
身長・体重：173cm・66kg
出身地：静岡県
所属クラブ：はやぶさイレブン
MF33 山瀬功治
生年月日： 1981年9月22日（41歳）
身長・体重：175cm・73kg
出身地：北海道
所属クラブ：レノファ山口FC
監督 山本昌邦
生年月日：1958年4月4日（64歳）
出身地：静岡県
※参加メンバー、チーム構成につきましては、コンディション都合等により、出場しない選手や予告なく変更が生じる可能性もございます。
※関根貴大選手、青木拓矢選手はコンディションの都合により、当日は試合には出場いたしません。
※引退試合特別仕様で、同一背番号を複数人で使用予定です。