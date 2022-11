ONE OK ROCKが2023年2月から行われるイギリスのロックバンド・Museの北米ツアーに出演することが決定した。

「WILL OF THE PEOPLE WORLD TOUR 2023」と銘打たれたMuseの北米ツアーは、スペシャルゲストにEvanescenceを迎え、2月25日のアメリカ・シカゴ公演で初日を迎えるもの。新たなゲストとしてアナウンスされたONE OK ROCKは本ツアーのうち、初日公演から3月19日のフィラデルフィア公演までの14公演に参加する。なおこのツアーの一部公演にはHighly Suspectも出演する。

Muse「WILL OF THE PEOPLE WORLD TOUR 2023」ONE OK ROCK出演公演

2023年2月25日(土)アメリカ イリノイ州シカゴ United Center

2023年2月26日(日)アメリカ ミネソタ州ミネアポリス Target Center

2023年2月28日(火)アメリカ テキサス州オースティン Moody Center

2023年3月2日(木)アメリカ テキサス州ヒューストン Toyota Center

2023年3月3日(金)アメリカ テキサス州フォートワース Dickies Arena

2023年3月5日(日)アメリカ ミズーリ州セントルイス Chaifetz Arena

2023年3月7日(火)アメリカ オハイオ州コロンバス Nationwide Arena

2023年3月9日(木)カナダ オンタリオ州トロント Scotiabank Arena

2023年3月11日(土)カナダ ケベック州ケベックシティ Videotron Centre

2023年3月12日(日)カナダ ケベック州ケベックシティ Videotron Centre

2023年3月14日(火)カナダ ケベック州モントリオール QC Bell Centre

2023年3月15日(水)カナダ ケベック州モントリオール Bell Centre

2023年3月17日(金)アメリカ ニューヨーク州ニューヨーク Madison Square Garden

2023年3月19日(日)アメリカ ペンシルベニア州フィラデルフィア Wells Fargo Center

※日付はすべて現地時間