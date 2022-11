インディーゲームパブリッシングブランドの『PLAYISM』は、Lizardryが開発する『7 Days to End with You』に新要素を追加し、Nintendo Switch版として今冬配信すると発表した。価格は未定。

『7 Days to End with You』は、2022年2月にSteamとスマートフォンにてリリースされたゲーム。言語読解パズルをベースとしたノベルゲームで、目の前の人が話す言葉の意味を推察しながら単語を登録し、何度も繰り返し考えながら世界をひも解いていく。

今回リリースされるNintendo Switch版は、エンディングの変化に加え、新たなエンディングも追加。さらにクリア後にはギャラリーモードが解放されるなどの新要素を追加した。

©2022, 2023 Lizardry All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.