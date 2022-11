ONE OK ROCK、来年2月開催のミューズ北米ツアーに出演

ONE OK ROCKが、2023年から開催されるミューズの北米ツアー「WILL OF THE PEOPLE WORLD TOUR 2023」に出演する。

日本のみならず、世界で活躍の場を広げているロック・バンド、ONE OK ROCK。2022年9月にアルバム『Luxury Disease』を発売し、発売後同バンドがヘッドライナーの北米ツアーを23都市にて開催し、各会場ソールドアウトした。

今回のミューズのツアーは、スペシャルゲストとしてエヴァネッセンスの参加が既に発表されており、ONE OK ROCKも含め、3バンドでアメリカとカナダの都市を約1ヵ月回るアリーナツアーとなる。

<ライブ情報>

「WILL OF THE PEOPLE WORLD TOUR 2023」

2/25/2023 Chicago, IL – United Center

2/26/2023 Minneapolis, MN – Target Center

2/28/2023 Austin, TX – Moody Center

3/02/2023 Houston, TX – Toyota Center

3/03/2023 Ft. Worth, TX – Dickies Arena

3/05/2023 St. Louis, MO – Chaifetz Arena

3/07/2023 Columbus, OH – Nationwide Arena

3/09/2023 Toronto, ON – Scotiabank Arena

3/11/2023 Quebec City, QC – Videotron Centre

3/12/2023 Quebec City, QC – Videotron Centre

3/14/2023 Montreal, QC – Bell Centre

3/15/2023 Montreal, QC – Bell Centre

3/17/2023 New York, NY – Madison Square Garden

3/19/2023 Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

※ONE OK ROCKは2月25日〜3月19日の出演

ONE OK ROCK 公式HP:https://www.oneokrock.com/