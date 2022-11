サンリオのキャラクター・ポチャッコがシルバーネックレスに! コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」にて2022年11月9日(水)より予約受け付け中だ。

ポチャッコは、ふわふわタウンのうぐいす横丁で生まれたイヌの男のコ。好奇心旺盛で、おっちょこちょい&ちょっぴりおせっかい。

1991年度〜1995年度の「サンリオキャラクター大賞」では5連覇、2022年は4位。近年ではサンリオ史上初のユニット「はぴだんぶい」として活動するなど、長く愛され続けている。

そんなポチャッコのシルバーネックレスは、春風に吹かれながら、のんびりと過ごすポチャッコがかわいいデザイン。

グリーンのストーンをセットしたお花チャームが胸元を華やかに演出してくれる。

ポチャッコとお友達が描かれた、こちらもキュートなオリジナルBOXにも注目!

大好きなポチャッコと一緒に、お出かけを楽しんでみてはいかが?

>>>ネックレスやオリジナルBOXデザインを見る(写真3点)

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L634994