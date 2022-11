SCANDAL、バンドのさらなる「結束力と団結力」に再び挑戦！ 大阪を色で表すと何色？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月7日(月)の配信では、さらなるバンドの結束力と団結力を図る企画「スメンタル」を再び実施! 今回は「大阪を色で表すと何色でしょうか?」に挑戦。HARUNA:今回は、ひたすらメールを読んでいく回です。さっそく紹介していきましょう。<リスナーからのメッセージ・りなてぃーさん>SCANDALのみなさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。先日の「大阪城夢祭」のライブイベント「LIVE GUMBO PARK SPECIAL LIVE」に参戦しました。城天ストリートの出身であり、大阪城ホールが特別な場所でもあるSCANDALの大阪城公園でのライブなので、神奈川県から遠征しました。野外のフリーライブということで、いつものワンマンとはまた違った雰囲気のライブで楽しめましたし、青空の下でパフォーマンスをする“すきゃちゃん”たちはとってもキラキラしていて、最高に楽しい時間でした。また、今年のミステリーツアーで出会ったマニアのみんなとも再会することができて、一緒に写真を撮ったりご飯に行ったり、めちゃくちゃ最高な1日になりました。スペシャルな1日をありがとうございました!そして突然ですが、ここで「スメンタル」のお題を提案させてください。SCANDALの結成の地「大阪」を色で表すと何色でしょうか? ぜひ1発目でスメンタルがでることを期待しています! そして次はベスクリに参戦するので、年末の大忘年会でお会いできるのを楽しみにしています。TOMOMI:「スメンタル」ってなんやったっけ?MAMI:あれだよ、ほら。HARUNA:みんなで画用紙を持って、お題に合わせて「みんなで答えをひとつ」にするやつ。TOMOMI:ああ。RINA:答えを合わせるやつな。スタッフ:ちょっと! 人気コーナーなんだからいい加減覚えてくださいよ!————人気コーナー「スメンタル」は、連想ゲームを通して、あらためて結束と団結、つまりは「共通のメンタル」をテストする企画。ひとつのお題で、全員同じ回答になるように、お互いの気持ちと考えを読み合っていきます。MAMI:これ、やってみるの?TOMOMI:やってみよ、スメンタル! 大阪を色で表すと何色でしょうか?HARUNA:えー、なんだろ?MAMI:うーん……。RINA:まあ、元気はつらつとしたイメージではあるよね。TOMOMI:大阪って、もう字面的にすでに色が明るくない?MAMI:大阪の色のイメージ、雰囲気の色っていくつかない?RINA:うん、大阪のシンボルの色があるしね。HARUNA:シンボルの色ってなに!?MAMI:えー!RINA:とにかくやってみよ。HARUNA:口頭で発表しよう。でもあらためてなんだろ、わからなくなってきた。MAMI:私の中で3つぐらい大阪の色があるんだよな。RINA:マミは何色を思い浮かべてるんやろ? 気になる。HARUNA:なにはともあれやってみよう。いくよ、せーの!全員:一斉に色を答える。RINA:え、なんてなんて?TOMOMI:全員一緒だった? 合ってたの?HARUNA:私は「赤」。RINA:リナも「赤」。TOMOMI:私も「赤」。MAMI:私は「オレンジ」……。TOMOMI:うん、ほぼ同じやな。RINA:わかるわかる、暖色系ってことでね。MAMI:そうそうそう。オレンジと赤と黄色で迷ったの。HARUNA:黄色は迷ったかなあ。RINA:オレンジってことは、赤ってことやんな。TOMOMI:赤寄りのオレンジな。HARUNA:ということで「大阪を色で表すと何色でしょうか?」は正解でした!スタッフ:ダメです! ゲーム的にいうと「ノースメンタル」です!TOMOMI:まあまあまあ、ありがとうー。正解ってことで〜(笑)。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056