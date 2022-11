TOOBOE 名前の由来は「“負け犬の遠吠え”から」ボカロP・johnとしても活動

TOOBOEさんが、11月8日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。名前の由来や10代のころの思い出、ボカロPとしての活動など、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:音楽クリエイターのjohn先生が、自分のソロプロジェクトとして始めたのがTOOBOE。今年(2022年)の4月に「心臓」を配信リリースしてメジャーデビューということですが……どうしてTOOBOEというお名前にされたんですか?TOOBOE:犬の遠吠えからとっているのは間違いないんですけど、johnというボカロのアイコンが犬だったんです。そこから人間として歌うときに、連想できるような名前にしたくて。正確には“負け犬の遠吠え”からとって、“loser感”じゃないですけど“負けている”みたいな……負の感情を大事にしたくて、この名前にしました。ぺえ教頭:へぇ~。今日の皆既月食にぴったりね。こもり校長:この番組は10代の生徒(リスナー)が多く聴いてくれているんですけど、TOOBOE先生はどんな10代を過ごされたんですか?TOOBOE:10代は……うちの近くに古い映画館があって、ずっと行ってましたね。学校から帰ったら映画館に行って、そのときに一番早く見れる映画を見ていました。近くにはレンタルビデオ屋もあったので、気になったものはレンタルして家で見て……ずっと映画を見ている10代でした(笑)。ぺえ教頭:映画は1人で見に行ってたの?TOOBOE:1人ですね。こもり校長:TOOBOE先生は、yama先生のファーストデジタルシングル「真っ白」を楽曲提供したことでも知られていますが、そういう繋がりもあるんですね。TOOBOE:そうですね。メジャーになるちょっと前にお声がけいただいて、恋愛リアリティーショー(ABEMA「恋愛ドラマな恋がしたい~Kiss On The Bed~」)の主題歌として「真っ白」を提供しました。(yamaさんは)そのタイミングでメジャーデビューされて。こもり校長:この曲好きなんですよ。僕は「ドラ恋」にレギュラーで出ていたので、めちゃくちゃ聴きました。ぺえ教頭:いいよね。こもり校長:john先生としては、ボカロは2019年4月にデビューされたということですが、作品を投稿しようと思ったきっかけは何だったんですか?TOOBOE:もともと、DTMというデスクトップで曲を作るのが趣味で、高校ぐらいからやってたんです。地元のライブハウスでは弾き語りとかもやったことがあるんですけど、成人して仕事を始めたらライブをやる時間がないくらい忙しかったんです。こもり校長:うん。TOOBOE:それで「家でできることはないかな?」ということで、ゲーム実況とかも見ていたんですけどボカロ曲がすごくおもしろくて。当時だと、ナユタン星人さんの「彗星ハネムーン」とバルーンさんの「シャルル」の2曲が、めちゃくちゃ刺さって「こういうのをやりたい」と思ってはじめました。こもり校長:「シャルル」は僕でも知っています!TOOBOE:2018年、19年デビューのボカロPは、「シャルル」ってめちゃくちゃでかい存在な気がします。もちろん「彗星ハネムーン」も。ぺえ教頭:うんうん。こもり校長:そしてjohn先生の「春嵐」は、YouTubeで約1,500万回再生ということで……。TOOBOE:ありがとうございます!こもり校長:イラストもご自身で描かれているんですよね?TOOBOE:はい、「春嵐」は描きました。こもり校長:もともとイラストも描かれていたんですか?TOOBOE:そうですね、一部の曲を除いてほとんど描いていますね。ボカロ曲は特に。こもり校長:この曲は、どういうことをテーマにしているんですか?TOOBOE:でも……この曲は、めっちゃ売れようとしていたんですよ(笑)。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:大事です!TOOBOE:この当時、ボカロPのAyaseさんが「幽霊東京」という曲を出したんです。そのときに、「これからは、エレクトリックピアノを中心にしたテンポ感の速い曲がはやるんだろうな」って思ったんです。それで、1回売れてみようかなって思って……(笑)。ぺえ教頭:「1回売れてみようかな」(笑)。こもり校長:カッケー!TOOBOE:それで作った曲です。本当にヒットしたからよかったです……(笑)。TOOBOEさんは、11月9日(水)に1stEP「錠剤」をリリース。タイトル曲の「錠剤」は、テレビアニメ『チェンソーマン』第4話のエンディング・テーマです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/