GLAY・TAKUROが3rdソロアルバムを発売、ピアノで作曲したヒーリング作品

GLAYのTAKUROが、3rdソロアルバム『The Sound Of Life』を2022年12月14日に発売する。

GLAYのリーダーにして、メインコンポーザーであるギタリストTAKURO。前2作は地図なき旅をテーマにしたジャズやブルース作だったが、今作はTAKUROが全曲ピアノで作曲したヒーリング作品となっている。

収録曲「Red Sky」は、グラミー受賞者のJon Gilutin、Eru Matsumotoとのコラボレーションで、「In the Twilight of Life」ではボーカリストにDonna De Loryも参加しており、CD+Blu-ray盤には、「Red Sky」のMVや収録曲全曲のヒーリング映像、インタビュー映像を収録したBlu-rayが付属する。

さらに、GLAYのボーカルTERUによる描き下ろしのアートワークも公開された。作曲家として、表現者としてのTAKUROを感じることができるアートワークになっている。

・TAKUROコメント:

僕自身が長引くコロナ禍で気持ちが沈んでいる時、理由もなくなんとなく不安を感じている時、連日報道されるウクライナへの軍事侵攻にやるせない思いをしている、そんな時に自分の心を落ち着かせたいと思って作ったアルバムです。

今回はピアノで全曲作曲を行いました。LA在住のアーティストJon Gilutin、と言う素晴らしいパートナーを得て思う存分、心の中に浮かぶ風景を音にしました。

今僕が心の底から作りたいと思った音楽です。

これを聴く皆様に優しい眠りを提供出来たら嬉しいです。

<リリース情報>

TAKURO

3rdソロアルバム『The Sound Of Life』

発売日:2022年12月14日(水)

【CD+Blu-ray】

価格:5500円(税込)

品番:PCCN.00052

【CD ONLY】

価格:2750円(税込)

品番:PCCN.00053

=収録曲=

1. Sound of Rain

2. Letter from S

3. Red Sky

4. When I Comb Her Hair

5. Pray for Ukraine

6. Ice on the Trees

7. A Man Has No Place

8. Bercy

9. Early Summer

10. In the Twilight of Life (featuring Donna De Lory)

[Blu-ray収録内容]

・「Red Sky」 Music Video

・観るヒーリング映像

1. Sound of Rain

2. Letter from S

3. Red Sky

4. When I Comb Her Hair

5. Pray for Ukraine

6. Ice on the Trees

7. A Man Has No Place

8. Bercy

9. Early Summer

10. In the Twilight of Life (featuring Donna De Lory)

・『The Sound Of Life』 Documentary & Interview

レコーディング、Music Videoのドキュメント映像に加えて、レコーディングミュージシャンによるインタビュー映像を収録 (約58分)

https://www.glay.co.jp/feature/TSOL