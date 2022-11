ブンデスリーガ第14節が8日に各地で行われた。

首位のバイエルンはホームでブレーメンと対戦。開始早々の6分、ジャマル・ムシアラのリーグ4戦連発弾で先制すると、直後に同点ゴールを許したものの、22分にはセルジュ・ニャブリがコントロールショットを沈めて勝ち越し。さらに26分、28分には立て続けにDFラインの裏を取り、レオン・ゴレツカとニャブリのゴールでリードを広げた。

4-1のリードをキープするバイエルンは、終盤の82分、ニャブリがDFを2人かわしてゴール前に割って入ると、最後はDFとGKの股を抜く見事なシュートでハットトリックを達成。その2分後には、17歳のマティス・テルが今季3ゴール目を記録し、これがダメ押し弾となって6-1と快勝した。

その首位バイエルンを勝ち点差「3」で追いかける4位のドルトムントは、敵地でヴォルフスブルクに苦戦。開始6分にCKから先制ゴールを許すと、21分にはドニエル・マレンが華麗なドリブル突破からゴールに迫るもGKのセーブにあう。そのまま終盤に入ると、90+1分、ヴォルフスブルクはルーカス・ヌメチャが勝負を決定づける追加点を奪い、ドルトムントは0-2で敗れた。

その他の試合では、MF遠藤航とDF伊藤洋輝が揃って先発したシュトゥットガルトが、90+8分にコンスタンティノス・マヴロパノスの劇的ゴールで2-1で勝利。この試合では、遠藤が接触で脳震盪を起こして一時意識を失い、そのまま途中交代となるアクシデントも起こった。また、FW浅野拓磨が負傷欠場となったボーフムは、同じくDF板倉滉が不在となったボルシアMGを2-1で下している。

8日に行われたブンデスリーガ第14節の結果は以下の通り。

■ブンデスリーガ第14節

▼8日開催

ヴォルフスブルク 2-0 ドルトムント

バイエルン 6-1 ブレーメン

ボーフム 2-1 ボルシアMG

シュトゥットガルト 2-1 ヘルタ

▼9日開催

ケルン vs レヴァークーゼン

ライプツィヒ vs フライブルク

ウニオン・ベルリン vs アウクスブルク

フランクフルト vs ホッフェンハイム

シャルケ vs マインツ