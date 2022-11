セリエA第14節が8日に各地で行われた。

現在リーグ9連勝と絶好調をキープする首位のナポリ。エンポリをホームに迎えた今節も、前半からヴィクター・オシムヘンやジャコモ・ラスパドーリらを中心に前半からチャンスを作るも、0-0のままハーフタイムを迎える。

するとナポリは67分、クロスが相手にカットされたものの、こぼれ球に反応したオシムヘンがボックス内で倒されてPKを獲得。これをイルビング・ロサノが決めて先制を果たす。直後にはエンポリに退場者が出て数的有利になると、88分にはロサノのクロスにピオトル・ジエリンスキが見事に合わせて追加点。2-0で勝利し、セリエAでの連勝を「10」に伸ばした。

そのナポリを追う2位のミランは、敵地でクレモネーゼと対戦。23分にはジュニオール・メシアスの突破からブラヒム・ディアスがゴールに迫ると、26分にはディボック・オリジが一対一を迎える。さらに40分にはメシアスが強烈なシュートを放つも、GKマルコ・カルネセッキの壁を打ち破れない。

後半もチャンスを作り続けると、56分にはクロスから最後はオリジが押し込むも、これはVARでオフサイドの判定となる。その後も守護神とするカルネセッキを中心とするクレモネーゼ守備陣を崩すことができず、ミランは降格圏に沈む相手に痛恨のドローとなった。

8日に行われたセリエA第14節の結果は以下の通り。

■セリエA第14節

▼8日開催

ナポリ 2-0 エンポリ

スペツィア 1-1 ウディネーゼ

クレモネーゼ 0-0 ミラン

▼9日開催

レッチェ vs アタランタ

サッスオーロ vs ローマ

フィオレンティーナ vs サレルニターナ

インテル vs ボローニャ

トリノ vs サンプドリア

▼10日開催

ヴェローナ vs ユヴェントス

ラツィオ vs モンツァ