back numberの7thアルバム「ユーモア」が2023年1月17日にリリースされる。

前作「MAGIC」から約4年ぶりのアルバムとなる「ユーモア」。本作には東野圭吾が原作のTBS系ドラマ「危険なビーナス」主題歌「エメラルド」、日本テレビ系ドラマ「恋はDeepに」主題歌「怪盗」、ストリーミング再生数が累計3億回を超える「水平線」、山戸結希が監督を務めたミュージックビデオがSNSで話題となった「黄色」、池井戸潤が原作の映画「アキラとあきら」主題歌「ベルベットの詩」、現在放送中のNHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」主題歌「アイラブユー」を含む12曲が収録される。

アルバムの仕様は初回盤A、Bと通常盤の3形態。初回盤Aにはback numberが4月から9月にかけて開催した全国アリーナツアー「SCENT OF HUMOR TOUR 2022」より、千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで行われたファイナル公演の模様と、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像入りのDVD / Blu-rayが、初回盤Bには過去にリリースした楽曲の中から6、7曲を、清水依与吏(Vo, G)による弾き語りのアコースティックアレンジバージョンで収録したCDが同梱される。また初回盤BにはMVが収録されたDVD / Blu-rayも付属する。UNIVERSAL MUSIC STOREでは通常盤にTシャツがセットになった限定商品も販売される。

なおアルバムにはシリアルナンバーが封入されており、購入者は清水依与吏による弾き語りライブ「依与吏の部屋」に申し込むことができる。

back number「ユーモア」収録内容

CD

01. 秘密のキス

02. 怪盗

03. アイラブユー

04. ゴールデンアワー

05. 黄色

06. 添い寝チャンスは突然に

07. Silent Journey in Tokyo

08. エメラルド

09. ベルベットの詩

10. 赤い花火

11. ヒーロースーツ

12. 水平線

初回盤A付属DVD / Blu-ray

・「“SCENT OF HUMOR TOUR 2022” at 幕張メッセ国際展示場 9・10・11ホール 2022.09.08」

01. 怪盗

02. 泡と羊

03. アップルパイ

04. オールドファッション

05. エメラルド

06. MOTTO

07. 赤い花火

08. HAPPY BIRTHDAY

09. 風の強い日

10. サマーワンダーランド

11. 恋

12. 黄色

13. 勝手にオリンピック

14. 003

15. 半透明人間

16. Sympathy

17. 瞬き

18. 水平線

19. 高嶺の花子さん

20. スーパースターになったら



21. 僕の名前を

22. 日曜日

23. そのドレスちょっと待った



・Documentary of back number “SCENT OF HUMOR TOUR 2022”

初回限定盤B付属CD&DVD / Blu-ray

DISC 2(CD)

・清水依与吏 弾き語りCD “依与吏の部屋”

DISC3(DVD / Blu-ray)

・ミュージックビデオクリップ

01. 水平線

02. エメラルド

03. 怪盗

04. 黄色

05. ベルベットの詩

06. アイラブユー

07. 水平線(SCENT OF HUMOR TOUR 2022 Ver.)