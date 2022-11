『マイクラ』フィギュアシリーズ最新作！集めて飾って、遊び方様々

世界的大人気ゲーム『マインクラフト』のフィギュアシリーズに最新作が登場! 武器や防具などのアクセサリーまで忠実に再現されたベーシックフィギュアシリーズより、付属のパーツを集めてポータルも作れる「マインクラフト ベーシックフィギュア Hアソート」7種と「マインクラフト モブヘッド ミニフィギュア Eアソート」8種が2022年11月12日(土)より発売となる。

『マインクラフト』は、ゲーム内の仮想世界にブロックを配置して自由な形の建造物を作っていくモノづくりゲーム。2009年にスウェーデンのMojang AB社により開発され、以来世界中で楽しまれている。パソコン版やスマートフォン・タブレット版、PlayStation(R) 4版、PlayStation(R) Vita版、Wii U版、Switch版など様々な機種で発売されており、長期間にわたってヒットを続けている。

11月12日(土)発売の「マインクラフト ベーシックフィギュア Hアソート」は、ゲームからそのまま飛び出してきたような再現度の高いフィギュアアソート。

ラインナップは、アレックス ダイヤモンド装備、スティーブ デコ、スティーブ、スケルトン、ハチ、キツネ、クリーパーの全7種。各フィギュアには忠実に再現された武器や防具などのアクセサリー付きだ。

また、パッケージ右上の表記を参考にパーツアイテムを集めるとポータルを作ることができ、より想像性豊かな遊びが楽しめる。

次に、「マインクラフト モブヘッド ミニフィギュア Eアソート」は、ゲームでも人気キャラクターのフィギュアアソート。こちらのラインナップは、ゾンビ、イエローシープ、ウーパールーパー、ストレイ、ウィッチ、ヤギ、アレックス、スティーブの全8種。

パッケージボックスのようにヘッド部分にボディが入る仕様となっているため、ボディをしまうとヘッドを重ねて積むことができる。

たくさんの種類を集めて飾ってみよう!

