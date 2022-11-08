ジャガー・ランドローバー・ジャパンは11月8日より、ラグジュアリーコンパクトSUV「レンジローバー イヴォーク」の特別仕様車「RANGE ROVER EVOQUE BRONZE COLLECTION CURATED FOR JAPAN」限定150台を全国のジャガー・ランドローバー・ジャパン正規販売ディーラーネットワークにて受注を開始した。メーカー希望小売価格帯は8,290,000円～8,330,000円（消費税込）。
コリンシアンブロンズペイントのコントラストルーフを採用したモダンなエクステリア
今回のモデルは、日本独自で企画したラグジュアリーコンパクトSUV「レンジローバー イヴォーク」の特別仕様車で、際立つデザインと充実した装備が特徴のグレード「ブロンズ・コレクション」をベースにしている。
また、ソウルパールシルバー（65台）、サントリーニブラック（20台）、カルパチアングレイ（65台）の3色のエクステリアカラーに、新型「RANGE ROVER SV SERENITY」を想起させるコリンシアンブロンズペイントのコントラストルーフを組み合わせ、モダンなエクステリアとなっている。さらに、20インチ“スタイル5076”アロイホイール（サテンダークグレイフィニッシュ）を使用している。
また、クラウドとエボニーの2色で仕立てたインテリア、プレミアムキャビンライティング、ワイヤレスデバイスチャージング、コールドクライメートパックなど快適性を充実させ、さらにアダプティブダイナミクスやオートハイビームアシスト（AHBA）、ドライブレコーダーなどで走行性能と安全性を高めた。
「RANGE ROVER EVOQUE BRONZE COLLECTION CURATED FOR JAPAN」概要
メーカー希望小売価格（消費税込）
・ソウルパールシルバー
クラウド/エボニーデュオレザーシート（クラウド/エボニーインテリア） 65台 8,290,000円
・サントリーニブラック
クラウド/エボニーデュオレザーシート（クラウド/エボニーインテリア） 20台 8,290,000円
・カルパチアングレイ
クラウド/エボニーデュオレザーシート（クラウド/エボニーインテリア） 65台 8,330,000円
特別装備
・コリンシアンブロンズペイントのコントラストルーフ
・20インチ“スタイル5076”アロイホイール（サテンダークグレイフィニッシュ）
・スタイルバルブキャップ（ユニオンジャックブラック）
・クラウド/エボニーデュオレザーシート（クラウド/エボニーインテリア）
・運転席12ウェイ&助手席10ウェイ電動フロントシート（ヒーター、2ウェイマニュアルヘッドレスト付）＆リアシート（ヒーター、センターアームレスト付）
・ヘッドライニング（エボニー、スエードクロス）
・パドルシフト（サテンクローム）
・スポーツペダルカバー
・プレミアムキャビンライティング
・アダプティブダイナミクス
・オートハイビームアシスト（AHBA）
・ワイヤレスデバイスチャージング
・コールドクライメートパック
・パワーテールゲート
・ドライブレコーダー