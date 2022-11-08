Stray Kids、初ドーム公演含む日本ツアー開催

Stray Kidsが、2023年2月に日本公演「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」を開催する。

2022年3月にリリースした韓国ミニアルバム『ODDINARY』が、K-POP史上3組目の快挙となる、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で1位を記録し、iTunesでは世界56ヵ国と地域で1位を獲得した。さらに10月にリリースされた韓国ミニアルバム『MAXIDENT』では、初1位を記録した『ODDINARY』に続き2作連続「ビルボード200」にて1位を獲得するという、K-POP史上初の快挙を達成したStray Kids。

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今回発表された日本での公演は全4公演で初のドーム公演も含まれる。2022年6月、7月に開催された「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" in JAPAN」のアンコール公演として、「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」と題された公演となっており、2023年に2月11日（土・祝）、2月12日（日）にさいたまスーパーアリーナ、2月25日（土） 、2月26日（日）に京セラドーム大阪にてライブが開催される。

ファンクラブチケット先行受付スケジュールも公開され、Stray Kidsオフィシャル・ファンクラブ 「STAY JAPAN」とモバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」の会員チケット最速先行予約受付がスタートした。

＜ライブ情報＞

「Stray Kids 2nd World Tour "MANIAC" ENCORE in JAPAN」

2023年2月11日（土・祝）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

時間：OPEN 16:00 / START 17:30

2023年2月12日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ

時間：OPEN 15:00 / START 16:30

2023年2月25日（土）大阪・京セラドーム大阪

時間：OPEN 15:30 / START 17:30

2023年2月26日（日）大阪・京セラドーム大阪

時間：OPEN 14:30 / START 16:30

【ファンクラブチケット先行予約受付情報】

1.Ｗ会員最速先行受付（抽選制）

受付期間：2022年11月7日（月）17:00～11月15日（火）23:59

※受付期間終了までに、同一のメールアドレスにてオフィシャル・ファンクラブ「STAY JAPAN」およびモバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」のどちらにもご入会されたＷ会員様が対象となります。メールアドレスが異なる場合、Ｗ会員と認識されない場合がございますので、ご注意ください。

※同行者様はW並びにオフィシャル・ファンクラブ「STAY JAPAN」およびモバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」の会員でなくてもお申込みいただけます。

※公演当日までファンクラブ・モバイルファンクラブのW会員を継続している必要があります。公演当日、ご入場の際Ｗ会員様の認証をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

※Ｗ会員最速先行予約受付は、受付期間中にオフィシャル・ファンクラブ「STAY JAPAN」およびモバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」へのご入会（入金が完了し会員番号を発行）後、即時お申し込みいただけます。

2. STAY JAPAN先行受付（抽選制）

受付期間：2022年11月18日（金）17:00～11月28日（月）23:59

※オフィシャル・ファンクラブ「STAY JAPAN」先行受付は、受付期間中にご入会（入金が完了し会員番号を発行）後、即時お申し込みいただけます。

※同行者様はW並びにオフィシャル・ファンクラブ「STAY JAPAN」およびモバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」の会員でなくてもお申込みいただけます。

※公演当日まで「STAY JAPAN」会員を継続している必要があります。公演当日、ご入場の際会員の認証をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

3. Stray Kids STAY JAPAN MOBILE先行受付（抽選制）

受付期間：2022年12月2日（金）17:00～12月11日（日）23:59

※モバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」先行受付は、受付期間中にご入会（入金が完了し会員番号を発行）後、即時お申し込みいただけます。

※同行者様はW並びにオフィシャル・ファンクラブ「STAY JAPAN」およびモバイル・ファンクラブ「STAY JAPAN MOBILE」の会員でなくてもお申込みいただけます。

※公演当日まで「STAY JAPAN MOBILE」会員を継続している必要があります。公演当日、ご入場の際会員の認証をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

【各ファンクラブ先行予約受付 / 共通の注意事項】

※1会員様につき、1公演4枚（申込者様分＋同行者様分）までお申し込みいただけます。

※各公演にそれぞれ1回ずつエントリー可となります。

※4歳未満のお子様のご入場はできません。4歳からチケットが別途必要になります。

※客席を含む会場内の映像、写真が公開されることがございますので、予めご了承ください。

ツアー特設サイト

https://www.straykidsjapan.com/maniacinjapan/

Stray Kids JAPAN Official Site：https://www.straykidsjapan.com