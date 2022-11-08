日本サッカー協会（JFA）は8日、11月に行われる欧州遠征に臨むU－21日本代表メンバーを発表した。
パリ五輪世代のU－21日本代表は11月の欧州遠征で、同18日にU－21スペイン代表と、同22日にはU－21ポルトガル代表と対戦する。なお、U－21日本代表は13日に集合し、14日にスペイン・マラガに向けて出発する予定だ。
メンバーには、DF西尾隆矢（セレッソ大阪）や藤田譲瑠チマ（横浜Ｆ・マリノス）、細谷真大（柏レイソル）などのJリーグ勢に加えて、小久保玲央ブライアン（ベンフィカポルトガル）と斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダムオランダ）の2選手が海外組からの選出となった。
▼GK
1 佐々木雅士（柏レイソル）
12 鈴木彩艶（浦和レッズ）
23 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）
▼DF
2 半田陸（モンテディオ山形）
3 西尾隆矢（セレッソ大阪）
4 鈴木海音（栃木SC）
5 木村誠二（FC東京）
15 加藤聖（V・ファーレン長崎）
21 バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
22 畑大雅（湘南ベルマーレ）
▼MF
6 川﨑颯太（京都サンガF.C.）
7 山本理仁（ガンバ大阪）
8 藤田譲瑠チマ（横浜Ｆ・マリノス）
10 鈴木唯人（清水エスパルス）
20 松村優太（鹿島アントラーズ）
13 佐藤恵允（明治大学）
14 三戸舜介（アルビレックス新潟）
16 松岡大起（清水エスパルス）
17 西川潤（サガン鳥栖）
18 斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
▼FW
9 藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
19 小田裕太郎（ヴィッセル神戸）
11 細谷真大（柏レイソル）