楽天ブックスは、「PlayStation 5（PS5）」の抽選販売を実施する。申込期間は2022年11月8日10時から11月9日16時59分まで。当選者のみ2022年11月25日ごろに連絡される。

抽選には、送付先として利用できる住所登録のある楽天会員登録が必要。当選後に注文する際は、抽選エントリー時（抽選受付期間終了時）の会員登録の住所（本人連絡先）をそのまま送付先として指定する。エントリー後でも、抽選受付期間内であれば楽天会員登録の住所登録や変更は適用される。

複数エントリーした場合は決められた優先順位に基づいて1商品のみのエントリーとなる。また、1世帯1名までの抽選とし、複数のアカウントや重複エントリーとみられる行為はすべて無効。悪質と判断される行為があった場合、アカウントの停止措置などを行う場合がある。そのほか詳細はエントリーページを参照。

対象の商品は以下の通り。

・PlayStation5（CFI-1200A01）

・PlayStation5 “Horizon Forbidden West” 同梱版（CFIJ-10000）

・PlayStation5 “グランツーリスモ7” 同梱版（CFIJ-10002）

・PlayStation5 “ゴッド・オブ・ウォー” 同梱版（CFIJ-10004）

・PlayStation5 デジタル・エディション（CFI-1200B01）

・PlayStation5 デジタル・エディション “Horizon Forbidden West” 同梱版（CFIJ-10001）

・PlayStation5 デジタル・エディション “グランツーリスモ7” 同梱版（CFIJ-10003）

・PlayStation5 デジタル・エディション “ゴッド・オブ・ウォー” 同梱版（CFIJ-10005）



なお、優先順位は以下の通り。

優先順位1 PlayStation5（CFI-1200A01）

優先順位2 PlayStation5 “Horizon Forbidden West” 同梱版（CFIJ-10000）

優先順位3 PlayStation5 “グランツーリスモ7” 同梱版（CFIJ-10002）

優先順位4 PlayStation5 “ゴッド・オブ・ウォー” 同梱版（CFIJ-10004）

優先順位5 PlayStation5 デジタル・エディション（CFI-1200B01）

優先順位6 PlayStation5 デジタル・エディション “Horizon Forbidden West” 同梱版（CFIJ-10001）

優先順位7 PlayStation5 デジタル・エディション “グランツーリスモ7” 同梱版（CFIJ-10003）

優先順位8 PlayStation5 デジタル・エディション “ゴッド・オブ・ウォー” 同梱版（CFIJ-10005）

