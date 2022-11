ヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が7日に行われた。

決勝トーナメント・プレーオフでは、ECLグループステージ2位の8チームとヨーロッパリーグ(EL)グループステージ3位の8チームが対戦する。勝ち上がった8チームが、ラウンド16でECLグループステージ首位の8チームと対戦する。

ECL決勝トーナメント・プレーオフは、ファーストレグが2023年2月16日に、セカンドレグが同23日に開催される。ラウンド16の組み合わせ抽選会は同24日に行われる。

組み合わせは以下の通り。※左側がEL3位

■ヨーロッパカンファレンスリーグ決勝トーナメント・プレーオフ

カラバフ(アゼルバイジャン) vs ヘント(ベルギー)

トラブゾンスポル(トルコ) vs バーゼル(スイス)

ラツィオ(イタリア) vs クルジュ(ルーマニア)

ボデ・グリムト(ノルウェー) vs レフ・ポズナン(ポーランド)

ブラガ(ポルトガル) vs フィオレンティーナ(イタリア)

AEKラルナカ(キプロス) vs ドニプロ-1(ウクライナ)

シェリフ(モルドバ) vs パルチザン(セルビア)

ルドゴレツ(ブルガリア) vs アンデルレヒト(ベルギー)