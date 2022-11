ヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント・プレーオフの組み合わせ抽選会が7日に行われた。

決勝トーナメント・プレーオフでは、ELグループステージ2位の8チームとチャンピオンズリーグ(CL)・グループステージ3位の8チームが対戦する。勝ち上がった8チームが、ラウンド16でELグループステージ首位の8チームと対戦する。

2シーズン連続でCLからELに回ってきたバルセロナは、いきなりマンチェスター・Uと対戦。また、同じくCLで3位に終わったユヴェントスはナントが対戦相手に決まった。

MF守田英正が所属するスポルティングはミッティラン、MF原口元気が所属するウニオン・ベルリンはアヤックス、FW南野拓実が所属するモナコはレヴァークーゼンと対戦する。

EL決勝トーナメント・プレーオフは、ファーストレグが2023年2月16日に、セカンドレグが同23日に開催される。ラウンド16の組み合わせ抽選会は同25日に行われる。

■ヨーロッパリーグ決勝トーナメント・プレーオフ

バルセロナ(スペイン) vs マンチェスター・U(イングランド)

ユヴェントス(イタリア) vs ナント(フランス)

スポルティング(ポルトガル) vs ミッティラン(デンマーク)

シャフタール・ドネツィク(ウクライナ) vs レンヌ(フランス)

アヤックス(オランダ) vs ウニオン・ベルリン(ドイツ)

レヴァークーゼン(ドイツ) vs モナコ(フランス)

セビージャ(スペイン) vs PSV(オランダ)

ザルツブルク(オーストリア) vs ローマ(イタリア)