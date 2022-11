チャンピオンズリーグ(CL)決勝トーナメント・ラウンド16の組み合わせ抽選会が7日に行われた。

MF長谷部誠とMF鎌田大地が所属するフランクフルトは、今季好調のナポリと対戦。2021-22シーズンの王者レアル・マドリードは、昨季決勝で対戦したリヴァプールと再びあいまみえることになった。

また、2020年の決勝カードである、パリ・サンジェルマンvsバイエルンも実現。ドルトムントvsチェルシー、ミランvsトッテナムなどの注目カードも組まれた。

ファーストレグが2023年2月14日、15日、21日、22日、セカンドレグが同年3月7日、8日、14日、15日に行われる。また、準々決勝以降の組み合わせ抽選会は、2023年3月17日に行われる。

組み合わせは以下の通り。

■チャンピオンズリーグ・ラウンド16

ライプツィヒ(ドイツ) vs マンチェスター・C(イングランド)

クラブ・ブルッヘ(ベルギー) vs ベンフィカ(ポルトガル)

リヴァプール(イングランド) vs レアル・マドリード(スペイン)

ミラン(イタリア) vs トッテナム(イングランド)

フランクフルト(ドイツ) vs ナポリ(イタリア)

ドルトムント(ドイツ) vs チェルシー(イングランド)

インテル(イタリア) vs ポルト(ポルトガル)

パリ・サンジェルマン(フランス) vs バイエルン(ドイツ)