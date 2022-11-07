コスプレイヤー火将ロシエルが11月5日、自身のTwitterを更新しセクシーボディショットを披露した。

  • 火将ロシエル

火将は「これがこう」とツイートし、セクシーボディあらわなビフォーアフターショットを披露。この投稿にファンからは「素敵です」「優勝!」「最高かわいすぎます」といった声が寄せられた。

(C)ジャストプロ(C)コプルト