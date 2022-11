11月30日にリリースされる、TREASUREの日本2ndミニアルバム「THE SECOND STEP : CHAPTER TWO」の詳細が発表された。

10月5日に韓国でリリースされたミニアルバム「THE SECOND STEP : CHAPTER TWO -KR EDITION-」の日本盤であり、約21万人を動員するグループ初の日本アリーナツアーの開催に合わせて発売が決定した本作。CDには、リード曲「HELLO」をはじめとした「THE SECOND STEP : CHAPTER TWO -KR EDITION-」に収められている全楽曲の日本語バージョンに加えて、メンバーのアサヒが作曲に参加し、アサヒ、ハルト、ヨシ、ヒョンソクが作詞した日本オリジナル楽曲「病」が収録される。リリースの詳細とともに、本作のジャケット写真とTREASUREの新たなビジュアルも公開された。

TREASURE「THE SECOND STEP : CHAPTER TWO」収録内容

CD

01. HELLO

02. VolKno(CHOI HYUN SUK x YOSHI x HARUTO Unit)

03. CLAP!

04. ありがとう(ASAHI x HARUTO Unit)

05. HOLD IT IN

06. 病

07. DARARI(ROCK REMIX)※パッケージ限定収録

DVD / Blu-ray

・HELLO(MUSIC VIDEO)

・HELLO(BEHIND THE SCENES)

・JIKJIN(PERFORMANCE VIDEO -TV EDIT-)

・"JIKJIN" GO STRAIGHT ライトアップキャンペーン記念特別番組