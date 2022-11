12月13日に愛知・日本ガイシホールにて開催される韓国発の授賞式「2022 Asia Artist Awards in Japan」にTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEとBE:FIRSTが出演する。

「Asia Artist Awards」は、K-POP、K-Drama、K-Movieが融合した韓国発のアジアの授賞式。3年ぶりの有観客開催となる今回はSUPER JUNIORのイトゥクとIVEのウォニョンが司会を務める。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEとBE:FIRSTのほかにも、インドネシアからリオドラ、タイからピーピー・クリット、ビルキン、ペック・パリットチョークが出演することが明かされた。

2022 Asia Artist Awards

2022年12月13日(火)愛知県 日本ガイシホール

<出演アーティスト>

SEVENTEEN / THE BOYZ / Stray Kids / ITZY / TREASURE / IVE / Kep1er / LE SSERAFIM / NewJeans / PENTAGON / KARD / チェ・イェナ / NiziU / NMIXX / TEMPEST / 宇宙少女Chocome / VERIVERY / AleXa / CRAVITY / TFN / KINGDOM / LIGHTSUM / Billlie / TRENDZ / Lapillus / ATBO / キム・ソンホ / ソ・イングク / ファン・ミンヒョン / イ・ジェウク / カン・ダニエル / イム・ヨンウン / イ・ジュノ / ナインウ / キム・セジョン / ボナ / キム・ヨンデ / パク・ミニョン / クォン・ユリ / ハン・ソヒ / イ・ジュンヨン / リュ・ギョンス / イム・ジェヒョク / ソ・ボムジュン / &TEAM / SAGONG_EE_HO / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / BE:FIRST / リオドラ / ピーピー・クリット / ビルキン / ペック・パリットチョーク

2022 AAA AFTER STAGE

2022年12月14日(水)愛知県 日本ガイシホール