フェニックスが新曲「After Midnight」MV公開、日本のクリエイターPennackyが監督

フェニックスが、5年振りに新アルバム『Alpha Zulu』を発売し、最新曲「After Midnight」のMVを公開した。

グラミー受賞、フランス生まれのインディー・ロックバンド、フェニックス。本アルバムは2017年作品『Ti Amo』以来となる作品で、グループ自らがプロデュースを手掛け、ロックダウン中にルーヴル宮内のパリ装飾芸術美術館でレコーディングを行った。

【動画を見る】ペンナッキーが監督の「After Midnight」MV

「After Midnight」のMVは、東京で撮影され、日本の若手クリエイターPennacky(ペンナッキー)が監督を務めている。

・フェニックス コメント

「After Midnight」を書いたのは、パンデミックの真っ只中に、ルーヴル宮内のパリ装飾芸術美術館内にある我々のスタジオでした。美術館にいたのは私達だけ、友人達の集団が美術館を駆け抜け、お構いなしに過去の芸術史に残る宝物を散らかすのを見て、まるでゴダールの映画『はなればなれ』(Band Of Outsiders)のようだと思いました。「After Midnight」は、その時のフィーリングを奏でたサウンドトラックです。コード進行はバッハのコラールから拝借したもの。1977年に作られた巨大な日本製のシンセサイザーで演奏しています。

<リリース情報>

フェニックス

アルバム『Alpha Zulu』

発売中

配信リンク:https://wearephoenix.lnk.to/Alpha-Zulu

日本限定エディション(直輸入盤)

品番:AZCDJP78520

解説・歌詞対訳付

=収録曲=

1. Alpha Zulu

2. Tonight feat. Ezra Koenig

3. The Only One

4. After Midnight

5. Winter Solstice

6. Season 2

7. Artefact

8. All Eyes On Me

9. My Elixir

10. Identical

フェニックス 公式HP:https://wearephoenix.com/