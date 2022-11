all at onceと大野雄大、コラボステージで「名探偵コナン」テーマ曲披露

all at onceが、2022年11月3日に横浜市青葉区のたまプラーザテラスにて『プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)』のCDリリース記念イベントを開催した。

現在TVアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマとして放送中の楽曲「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」。ステージには今回のイベントのスペシャルサポーター・江戸川コナンがサプライズで登場。休日のショッピングモールということもあってたくさんの親子連れで賑わっていた会場は、「コナン君だ!!」というキッズの声も上がって大盛り上がり。

その後登場したall at onceは「名探偵コナン」のテーマソングを担当するのが今回で3曲目。MCから、CDリリースした「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」について聞かれたNARITOは、「夢を追いかけてくれている人を優しく支えてくれるような曲」と紹介。

そして、フィーチャリングで楽曲に参加したDa-iCEの大野雄大が呼び込まれ、改めて3人でコラボすることになったきっかけやお互いの印象、楽曲制作のエピソードなどを語った。all at onceから”兄貴”のような人と言われ、トーク中に度々ジョークを挟みながらも優しい表情で2人の話に耳を傾ける大野雄大の姿に、このコラボによって生まれた3人のレコード会社の垣根を超えた関係性が垣間見られた。

トーク後には「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」が生披露され、2人を引っ張って行くような男らしい大野雄大の歌声と、それを追いかけたり寄り添ったりするようなall at onceの歌声という、その関係が映し出されたような楽曲の仕上がりを感じられる時間となった。

【写真を見る】all at onceと大野雄大、名探偵コナンスペシャルステージ

大野雄大を送り出してall at onceのみになったステージでは、2年前に「名探偵コナン」のエンディングテーマを務めた「星合」、そしてオープニングテーマを務めた「JUST BELIEVE YOU」が披露。最後にもう一度「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」が歌唱されることになり、全員がステージに登場。ジャンケンに勝利して担当することになったNARITOの曲紹介をきっかけに再度披露され、楽曲の大サビではスペシャルサポーターの江戸川コナンもITSUKIの誘導によってステージ中央に移動し、一緒になって楽曲を盛り上げた。

<リリース情報>

all at once

『プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)』

発売日中

配信URL

https://allatonce.lnk.to/playmaker

11月2日(水)発売

[名探偵コナン盤]初回生産限定(CD+描き下ろしアニメ絵柄ジャケット&グッズ)

品番:JBCZ-6121

価格:1980円(税込)

=CD収録内容=

1. プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)

2. マカロン -Acoustic session ver.-

=DVD収録内容=

「プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)」MV

「プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)」MV メイキング映像

・グッズ

描き下ろしアニメ絵柄アクリルスタンド

[通常盤](CD+DVD)

品番:JBCZ-6122

価格:1650円(税込)

=CD収録曲=

1. プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)

2. 星合 -Acoustic session ver.-

<ライブ情報>

「all at once acoustic tour 2022 〜プレイメーカー〜」

2022年11月5日(土)東京・赤羽ReNY alpha

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

2022年11月12日(土)大阪・BananaHall

時間:OPEN 16:30 / START17:00

料金:全席指定 5000円(メモリアルライブパス付き)

一般販売中

all at onceオフィシャルサイト:https://aao.beinggiza.com