Yogibo WEリーグ第3節が5日と6日に行われた。

連勝スタートの三菱重工浦和レッズレディースは、ホームでサンフレッチェ広島レジーナと対戦。こう着状態が続いていたなか、70分に清家貴子がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得すると、清家自ら決めて先制に成功する。84分にコーナーキックで追いつかれたものの、浦和は86分に勝ち越し成功。右サイドから猶本光がクロスを送ると、安藤梢と菅澤優衣香が頭でつなぎ、最後は島田芽依が押し込んだ。2-1で勝利した浦和は3連勝を飾った。

同じく開幕3連勝を目指すマイナビ仙台レディースは、敵地でアルビレックス新潟レディースと対戦。主導権を握りきれず苦しい試合展開となったが、試合終盤に中島依美のコーナーキックに市瀬菜々が合わせて1-0で勝利。マイ仙台も3連勝スタートとなった。

敵地でノジマステラ神奈川相模原と対戦した日テレ・東京ヴェルディベレーザは、開始1分に杉田亜未の先制ゴールを許して追いかける展開に。それでも、前半終盤の44分、右サイドを切り裂いた藤野あおばのクロスに土方麻椰が合わせて追いつく。東京NBは60分、ゴール前のこぼれ球に反応した北村菜々美が逆転ゴールを挙げると、66分には北村が倒されてPKを獲得。これを植木理子が決めてリードを広げ、東京NBは3-1の勝利で今季2勝目となった。

ジェフユナイテッド市原・千葉レディースは36分に鴨川実歩が挙げた1点を守り切り、AC長野パルセイロ・レディースを撃破。今季初勝利となった。ちふれASエルフェン埼玉との“埼玉ダービー”に臨んだ大宮アルディージャVENTUSは、大熊良奈が31分に挙げたゴールが決勝点となって1-0で勝利。こちらも今季初白星を収めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼11月5日(土)

千葉L 1-0 AC長野

大宮V 1-0 EL埼玉

新潟L 0-1 マイ仙台

N相模原 1-3 東京NB

▼11月6日(日)

浦和 2-1 S広島R

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 三菱重工浦和レッズレディース(9/+4)

2位 マイナビ仙台レディース(9/+4)

3位 INAC神戸レオネッサ(6/+4)

4位 日テレ・東京ヴェルディベレーザ(6/+1)

5位 サンフレッチェ広島レジーナ(3/-1)

6位 ノジマステラ神奈川相模原(3/-1)

7位 大宮アルディージャVENTUS(3/-1)

8位 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース(3/-2)

9位 ちふれASエルフェン埼玉(3/-2)

10位 AC長野パルセイロ・レディース(0/-3)

11位 アルビレックス新潟レディース(0/-3)

◆■次節の対戦カード

▼11月26日(土)

13:00 マイ仙台 vs 大宮V

13:00 新潟L vs N相模原

14:00 EL埼玉 vs 千葉L

14:00 AC長野 vs 東京NB

14:00 S広島R vs I神戸