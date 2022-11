村上春樹「いちばん自分が楽しいか、自分がいちばん生き生きしているか、それをしっかり見定めるのは人生において大事なこと」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。10月30日(日)の放送は「村上RADIO~マイ・フェイバリットソングズ&村上さんに聞いてみよう~」と題して、リスナーから寄せられた質問に村上さんが応えながら、村上さんが自宅の棚から厳選した素敵な音楽をオンエア。村上DJがランニング中によく聴いている曲や、以前一緒に食事をしたことがあるというパティ・スミスの曲、マーヴィン・ゲイとタミー・テレルのデュオなど、村上DJのフェイバリット・ソングスの数々を紹介しました。また、贔屓のヤクルト・スワローズのセ・リーグ優勝へのコメントや、リスナーから寄せられた質問にユーモラスに、ときにズバリ回答していきました。この記事では、その一部の内容をお届けします。次は、ラジオネーム「村上さんの大ファンのひとり」という、神奈川県の45歳の男性からのメールです。<村上さんがお答ええできる範囲でお願いしたいんですが、(たぶん世界中のファンが待ち望んでいるかとも思いますが)長編小説の執筆予定があるのか、いまもう執筆されているのか、構想されているのか知りたくて夜も眠れません。もし何かしら考えていらっしゃることがありましたら、教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします!>「知りたくて夜も寝られません」というのはなんだかお気の毒です。ウクライナの戦争とか、地球温暖化とかに比べたら、それほど大したことでもないと思うんですが、でもまあ気になるんですね。ありがとうございます。僕は自分の書いている小説、とくに長編小説に関しては、はっきりした形をとるまでは誰にも口外しない――書いているとも書いていないとも言わない――ということに決めています。これはまあジンクスみたいなものだし、自分にとってのちょっとしたけじめみたいなものです。ですからある日突然、サプライズみたいに新聞に新刊広告が載ったりします。申し訳ありませんが、その日を楽しみに地味にお待ちください。僕は口を閉ざしますが、インプレッションズには何か言いたいことがあるみたいですね。The Impressionsが歌います。「I'm A Telling You」。今日のクロージング音楽は、本職は精神科医という異色のジャズ・ピアニスト、デニー・ザイトリンの演奏する「Goodbye Porkpie Hat」です。チャールズ・ミンガスが亡くなったレスター・ヤングに捧げて作曲した美しい曲です。今日の言葉は歌手リック・ネルソンさんです。彼は「Garden Party」という曲の中でこう歌っています。You can't please everyoneSo you got please yourself全員を楽しませることができないのなら自分が楽しめることをするしかないよね往年のスター歌手、リック・ネルソンは1971年にNYのマディソン・スクエア・ガーデンで開催された懐メロ・ショーに出演したんですが、そこで「懐メロ」じゃなく、新しい曲を歌って聴衆からブーイングを浴び、そのままステージを降りてしまいました。そのときの苦い思い出を曲に託したんです。全員を楽しませることができないのなら自分が楽しめることをするしかないよねほんとにそうですよね。どんなことをしているとき、いちばん自分が楽しいか、自分がいちばん生き生きしているか、それをしっかり見定めるのが、人生において大事なことになります。それではまた来月。<番組概要>番組名:村上RADIO ~マイ・フェイバリットソングズ&村上さんに聞いてみよう~放送日時:10月30日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/