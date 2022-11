MUCC逹瑯「俺も作ろうかなぁ…」“ミヤのギターピック”に対抗して製作を検討しているアイテムとは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月29日(土)の放送は、先週に引き続き、MUCCメンバー全員でお届け! みんな大好き(!?)な企画「JACK IN THE BOX」で、リスナーからの質問やむちゃぶりに答えていきました。

「JACK IN THE BOX」とは、リスナーからのメッセージが入った箱のなかから紙を引いてもらい、質問やむちゃぶりなどに“100%答えていく!”という画期的なコーナーです。今夜届いたメッセージは…?

ミヤ:北海道のラジオネーム・ゆみさんから。「逹瑯さん、ミヤさん、YUKKEさん、こんばんは。MUCC全員が揃ったラジオ、うれしいです。そして、『Timeless』ツアー(MUCC 25th Anniversary TOUR『Timeless』〜是空・朽木の灯〜)も始まりましたね。私は、神戸公演を観に行く予定なので、とても楽しみにしています」

逹瑯:YUKKEの誕生日(11月5日(土))に祝いに来るんだって。

YUKKE:ありがとう!

ミヤ:(神戸公演の初日)4日(金)かもしんないけど。

YUKKE:そうね(笑)。

ミヤ:あと、「MUCCの皆さんは“再現してほしいもの・復活してほしいもの”はありますか? 私は、YUKKEさんの歴代ピックのデザインを改めて全部見てみたいです。それと、先日のSOPHIA(ソフィア)の復活ライヴがとてもうれしかったです」と。復活してほしいもの……あ~、あるねぇ。

逹瑯:俺もあるけど“観たいけど観たくない”っていう気持ちもあるな……俺はTHE BLUE HEARTS(ザ・ブルーハーツ)。

YUKKE:(生で)観たことはないよね?

逹瑯:ない。

ミヤ:俺はね、THE MAD CAPSULE MARKETS(ザ・マッド・カプセル・マーケッツ)。

YUKKE:観たことはあるよね?

ミヤ:生はない。

YUKKE:俺はJUDY AND MARY(ジュディ・アンド・マリー)。観たことない。

ミヤ:みんなバンドだね。

逹瑯:復活したときに“なんか違うなぁ”ってなっちゃったら、“そのまま(心のなかに)そっとしておきたかったな”っていう気持ちもあるよね。でも、THE YELLOW MONKEY(ザ・イエロー・モンキー)の復活は最高だったからなぁ。めちゃめちゃ良かった。

ミヤ:でも1回終わったものが復活するときって、結局「昔のほうが良かった」って思う人と「今は今でいいじゃん」って思う人の両方の意見が出てくるって、絶対に分かりきってるじゃん。

逹瑯・YUKKE:うん。

ミヤ:だから俺は、演奏している人たちと観に来た人たちがハッピーだったら別になんでもいいと思うんだよね。

逹瑯:まあねぇ。

ミヤ:歴代のピックデザインはファイリングしてる。

YUKKE:えっ!

ミヤ:(ギターブランドの)dragonfly(ドラゴンフライ)の人がしてくれていたの。

逹瑯:すごいねぇ。

ミヤ:だけど、すげぇ種類だからなぁ。

YUKKE:ツアーの数だけ(ピックの種類も)あるってことだもんね。

逹瑯:俺も作ろうかなぁ。

YUKKE:えっ!?

逹瑯:ペットボトルの蓋で。

ミヤ:毎回(使用した蓋を)洗って使うってこと?

逹瑯:いや、何も印がついてないペットボトルの蓋だけを買って、それにプリントして、「(ピックの代わりに)俺はペットボトルの蓋を投げるぜ!」って(笑)。それも良いなと思って、ちょっと前から少し考えていたんだよ。どこかのツアーからやろうかなぁ(笑)。

