大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーに、イケメン悪魔調教ゲーム『Obey Me!』とのコラボリングが登場。11月7日(月)~12月5日(月)の期間限定で予約受付が行われる。

『Obey Me!』は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲーム。2019年に海外版、2020年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得している。

このたびの新作は、指輪の表にはゲームのタイトルにも使われている三叉槍のモチーフと、内側には7人のイケメン悪魔兄弟、それぞれをイメージした天然石とサインをデザインしたリング。特殊なコーティングを施し、表面を光沢のある黒色に仕上げられている。

普段使いしやすいシンプルなデザインが嬉しい!

お気に入りの悪魔をイメージした天然石を忍ばせて、一緒にお出かけを楽しんでみてはいかが?

(C)2019-2022 Obey Me! Official. All Rights Reserved.