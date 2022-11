米ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学部(HSEAS)らの研究者チームが、壊れやすいもを優しく持てる触手型のロボットを開発し、注目を集めている。本研究は米国科学アカデミーの機関誌「Proceedings of the National Academy of Sciences」に10月10日付で公開している。

優しく物体を掴める触手型ロボット

注目を集めているは「Tentacle robot」という名の触手型のロボットだ。「クラゲが気絶した獲物を捕らえる動き」から着想を得て開発されたそう。ロボットの触手が物体に絡まることで、優しく掴んでいる。優しいだけでなく、何本もの触手が集まって掴むことで、重いものや不規則な形のものまでしっかりと掴めるとのこと。触手は中が空洞のゴムチューブでつくられており、ゴムの片側を厚くすることで、空気を加えると巻き髪のようにカールする構造になっている。このカールが物体に絡まり、しっかりと物体を持ち上げらるのだとか。物体を離す時は空気を抜くだけで、触手のカールが元に戻り、物体を離せるようになっている。仕組みはとてもシンプルだが、画期的なロボットだ。

この触手ロボの用途だが、研究チームでは、柔らかい果物や野菜、倉庫でのガラス製品のような繊細なものを扱う時などを想定しているようだ。ちなみにこのロボットが実際に物体を掴む動画がYouTube上に公開されている。面白い動きなので、ぜひ見てほしい。

にゅるにゅる動くピンクの触手

ネット上では「触手ロボだと⋯!」「掴む時の不安定感と置く時の無造作感が(^^;」「なるほどな~この発想はなかった」などの声が寄せられた。