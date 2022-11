『DISNEY クリスマスオーナメントくじ』で一緒に歌って踊ろう♪

今年話題のディズニーとピクサーのキャラクターを起⽤した、他では⼿に⼊らないオリジナルクリスマスグッズが必ず当たるHappyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2022』が登場! 2022年11⽉12⽇(⼟)からファミリーマートにて数量限定で発売となる。

今年で9年⽬を迎えるオーナメントくじのテーマは ”Joy to the world” 。描き下ろしデザインのゴージャスな⾐装を⾝にまとったミッキーたちが、クリスマスの夜を歌って踊って、楽しんでいる様⼦がフィギュアやぬいぐるみに!

全12種類のオーナメントフィギュアや、各キャラクターシリーズが⼀度に揃うコンプリートボックス、ペアボックスをはじめ、今年はぬいぐるみオーナメントとアクリルオーナメントを新しくラインナップ。

そしてラスト賞には、ミッキーマウスのゴージャススタンディングぬいぐるみ(全⾼約60cm)が用意されている。

キャラクターラインナップには、おなじみのミッキーマウスやくまのプーさんに加え、マックスも登場!

プリンセスシリーズからはベル、アリエル、ラプンツェル。

まもなく新作がDisney+で配信となる『ズートピア』シリーズからはニック・ワイルド、ジュディ・ホップス、更に今年で5周年を迎える短編映画『アナと雪の⼥王 家族の思い出』からアナ、エルサも登場し、豪華キャラクターが多数ラインナップ♪

さらに⼀度の会計で2回以上くじを購⼊すると、オリジナルデザインのクリスマスポストカードをプレゼント! 全6種類の中から好きなデザインを選ぶことができる。

なくなり次第終了となるためお早めに!

今年のクリスマスは、ディズニーキャラクターと⼀緒に歌って踊るクリスマスナイトを楽しもう♪

>>>すべてのオーナメントラインナップや購入特典ポストカードを見る(写真39点)

※画像は全てイメージ。実際の商品とは異なる場合あり。

(C) Disney

(C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.