『すみっコぐらし』新テーマ・おうちでくまカフェがモコモコ可愛い♪

今年10周年を迎える人気キャラクター『すみっコぐらし』より、新テーマ『おうちでくまカフェ』が誕生♪ おうちでほっこりくまカフェじかんを楽しむすみっコたちに癒されてみてはいかが?

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

新テーマ『おうちでくまカフェ』は、2022年12月上旬ごろより全国の販売店やネットショップにて発売開始。

さむがりのしろくまのために、みんなであったかいくまラテを作ってあげたすみっコたち。もこもこのくまモチーフにくるまれたすみっコたちがとってもキュート!

グッズラインナップには、たぴおかベアのぬいぐるみペンポーチやヘアバンド、カフェラテマグカップのほか、モコモコキュートなてのりぬいぐるみ、シーンぬいぐるみなどが登場。

シーンぬいぐるみは、大きなカップ&ソーサーに、たぴおかベア、ほこりベア、しろくまを模したカプチーノのあわをイン♪

手元に置いておくだけで、思わず笑顔になってしまう可愛さにこころもぽかぽか癒される♪

すみっコたちと、ほっこりあたたかな季節を過ごそう!

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.