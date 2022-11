【ポケモン×GU】冬の最新コラボコレクションは可愛さと温かさをお届け

『Pokémon(ポケモン)』とGUがコラボレーションしたスペシャルコレクションが、11月18日より全国のジーユー店舗およびオンラインストアにて展開! ”クラシックスタイル”をテーマにした最新アイテムをチェックしていこう♪

子供たちはもちろん、大人や海外にもその大人気ぶりが波及している『ポケットモンスター(ポケモン)』は、1996年2月27日に発売されたゲームボーイ用ソフト『ポケットモンスター 赤・緑』からスタートして、世界中で愛されている大人気ゲームシリーズ。11月18日には最新作『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』がリリースされることで、この秋大きな注目を浴びている。

また様々なメディアミックス展開もなされ、テレビ東京系にてテレビアニメ『ポケットモンスター』、通称『アニポケ』が現在放映中。ポケモンバトル最強を決める大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス」のファイナルバトルに突入し、熱いバトルが展開している。

そんな『ポケモン』とGUがコラボした今年のウィンターコレクションは、「Classic Style Collection」がテーマ。今季トレンドのクラシカルな要素を取り入れた、ベビーから大人まで楽しむことができるラインナップとなっている。

カレッジテイストのスウェットは、一見おしゃれなデザインのナンバーのロゴがピカチュウは「025」、イーブイは「133」など、それぞれポケモンのナンバーになっているのがファンには嬉しすぎるポイント!

フェアアイル柄という、スコットランドのシェットランド諸島にあるフェア島が発祥と言われる冬らしいモチーフがポイントのニットなどは、よく見るとポケモンのシルエットがあしらわれていて日常にも取り入れやすそう♪

マシュマロフィールラウンジセットやウィメンズではルームシューズ、メンズにはボクサーパンツなども用意されていて、おうち時間をポケモンと楽しむことができるアイテムも♪

さらに、キッズとベビー(オンラインストアおよびキッズ取り扱い店舗にて販売)のアイテムも展開するので、親子でリンクコーデを楽しむこともできる。

この冬はシリーズ最新作を楽しみながら、ポケモンたちと温かく元気に過ごそう!

(C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.