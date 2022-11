「怪しかったので、ちゃんと安全か調べてから伺いました（笑）」水曜日のカンパネラ・詩羽 “人生の転機”となったユニット加入秘話

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方々をゲストに迎えて話を伺うコーナー「Blue Ocean Professional supported by あきゅらいず」。10月31日(月)のゲストは、音楽ユニット・水曜日のカンパネラの2代目ボーカル、詩羽(うたは)さん。今回の放送では、水曜日のカンパネラに加入した経緯、最新ライブへの思いを語ってくれました。詩羽さんは高校卒業後、芸術系の大学に通いながらフリーランスのモデルとして活動。2021年9月からは水曜日のカンパネラに加入し、2代目主演・歌唱担当として活動しています。10月19日(水)には新曲「ティンカーベル/鍋奉行」をリリースしました。住吉:すでに海外でも人気を集めていた水曜日のカンパネラから、加入のお声がかかって、どんなお気持ちでしたか?詩羽:当時、私はInstagramを中心にフリーランスのモデルで活動していたんです。ふとしたタイミングで「お会いしませんか?」というダイレクトメッセージが届き、お会いすることになりました。お話した内容的には、音楽の話というよりは、私の人生観だったり、これまで何をしてきて、これから何をしたいのかを聞かれたんです。「実は水曜日のカンパネラというものがありまして、コムアイさんという方が辞める形になるんですけど、2代目のボーカリストとして(どうですか?)」って話を、お会いして3回目のときにされました。住吉:えっ!? それまでは、どのような理由でお会いしていたんですか?詩羽:「気になるからお会いして話してみませんか?」って形です。それまでは水曜日のカンパネラについての詳しい説明はなかったんですよ。住吉:え~!? それで、それだけ根掘り葉掘り聞かれて、ブチギレずに話をしていたのがすごいですね。詩羽:あはは(笑)。住吉:「怪しい……」とは思いませんでした?詩羽:怪しかったですね(笑)。住吉:でも、「答えてもいいかな?」っていうバイブスというか、親近感があったのでしょうか?詩羽:そうですね。お会いする前にちゃんと安全か調べてから伺いました(笑)。住吉:大事です。「入りませんか?」と言われたときは、どんなお気持ちでした?詩羽:「はい。やります!」とフラットな返事をしましたね。住吉:へええ! フリーランスのモデルは音楽を専門にやっていたわけではないんですよね?詩羽:音楽をまったくやっていなかったです。住吉:いろいろ聞かれているときに「ちょっと歌ってみて」みたいなのはなかった?詩羽:なかったんですよ(笑)。住吉:え~!? それでも何か光るものがあったんでしょうね。歌うことに対して不安はなかったんですか?詩羽:高校のときに軽音楽部に入っていて、ギターボーカルを3年間やっていたんですよ。住吉:なるほど! それも根掘り葉掘り聞かれていますもんね?(笑)。詩羽:そうですね(笑)。住吉:(笑)。じゃあ、プレッシャーを感じたり、悩んだりっていうよりは、「面白そうだしやってみよう」と?詩羽:そうですね。「チャンスがあったからつかんでみよう!」っていう感覚で返事をしましたね。住吉:すごいですね。昔から決断が早かったり、ピンと来たら動くほうですか?詩羽:いえ。小さい頃はすごく内気で人見知りするタイプだったんですよ。挑戦する力も全然ありませんでした。でも、大きくなってポジティブになっていくにつれて、「できることは失敗を考えずにやってみよう!」というスタンスに変わりましたね。住吉:変わったきっかけは?詩羽:学生生活で、対人関係や学校のルールとかとうまくいかなくて、ぶつかることがすごく多かったんです。特徴もなく、いわゆる“普通”の人間だったんですけど、ルールや人とうまくいかない苦しさから「自分を助けてあげよう」と思ったんです。住吉:へええ!詩羽:私の場合は、見た目を急に変えるところから(笑)。住吉:どうされたんですか?詩羽:もともとは普通だったんですけど、一気に刈り上げをガッツリして、口にピアスを開けて、(前髪を)オン眉にしました。「これが詩羽だ」っていうスタイルを自分自身で作り上げていきましたね。住吉:そうすることで心理面も変わっていった感じ?詩羽:そうですね。アイデンティティを自分で見つけることができたので、自分のことをちゃんと好きになっていけたのは大きかったです。住吉:何をするにも、どう生きるにも大事ですよね。今も表現者としてフロントに立つなかで、経験というか気持ちみたいなものが役立っていますか?詩羽:はい。「自分のことを一番好きでいよう」っていうのは心掛けています。人生で一番大事なことって、自分がどれだけ自分のことを好きでいれるかだと思うので。表に立つ上で、誰よりも自分が自分のことを信じてあげて、「私ってすごいな」と思い続ける(笑)。住吉:大事! 私もよく「私って天才!」って、なるべく声にして言うようにしています(笑)。住吉:水曜日のカンパネラは(「水曜日のカンパネラRELEASE PARTY〜LET’S PARTY3〜 supported by JBL」と題したライブハウスツアーで)全国各地のCLUB QUATTROをまわられます。12月7日(水)が渋谷のCLUB QUATTRO、12月9日(金)が広島、12月13日(火)が名古屋、12月14日(水)が梅田です。加入されてから1年以上経っていますが、今回はどんなステージにしようとお考えですか?詩羽:1年経って、自分がどんなライブにしたいかっていうのをちゃんと口に出せるようになってきたし、リリースパーティっていうのが、いつものライブとはちょっと違うんですね。お客さんとの距離がいつも以上に近いというか、ゆるく、かつ近い楽しみ方があるライブなので、この機会にぜひみなさんに遊びに来てほしいなと思います。住吉:ライブではどんな感じのことをやりたいですか?詩羽:私が一番楽しくて、それと同時にお客さんも楽しくなっちゃう感覚になるライブがしたいと思っています。演出1つでも、曲によっては魅せる形の曲だったり、「みんなでジャンプしようぜ」って曲だったり、曲に対するイメージが口に出せるようになってきたなと改めて思いますね。「水曜日のカンパネラRELEASE PARTY〜LET’S PARTY3〜 supported by JBL」の詳細は、公式Webサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時:毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/特設サイト:https://www.tfm.co.jp/bo/aky/