LPレコード「美少女戦士セーラームーン The 30th Anniversary Memorial Album」が、2023年2月18日にリリースされる。価格は税込5800円。
「美少女戦士セーラームーン」初の12インチレコードとなる「美少女戦士セーラームーン The 30th Anniversary Memorial Album」は2枚組で登場。Disc1には「ムーンライト伝説」「セーラースターソング」などのオープニング・エンディング、劇場版を含む90年代アニメシリーズのテーマソングが収録される。またDisc2には2014年に始動した新作アニメ「美少女戦士セーラームーンCrystal」のオープニング「MOON PRIDE」のほか、25年ぶりに公開された劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」のオープニング・エンディングがすべて収められる。
ジャケットは90年代アニメと劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」のイラストを両面に用いた“ダブルジャケット”仕様。ジャケットの内側にはセーラー5戦士のイラストが使用された。またレコードはピンク色のキュートな仕上がりになっている。
「美少女戦士セーラームーン The 30th Anniversary Memorial Album」収録内容
Disc1
SIDE A
- 「ムーンライト伝説」DALI
- 「HEART MOVING」高松美砂絵
- 「プリンセス・ムーン」橋本潮、アップルパイ
- 「乙女のポリシー」石田よう子
- 「タキシード・ミラージュ」三石琴乃・富沢美智恵・久川綾・篠原恵美・深見梨加
- 「私たちになりたくて」藤谷美和子
- 「“らしく”いきましょ」Meu
SIDE B
- 「セーラースターソング」花沢加絵
- 「風も空もきっと…」観月ありさ
- 「Moon Revenge」三石琴乃・富沢美智恵・久川綾・篠原恵美・深見梨加
- 「Moonlight Destiny」朝川ひろこ
- 「Morning Moonで会いましょう」プリティキャスト
Disc2
SIDE A
- 「MOON PRIDE -ZZ ver.-」ももいろクローバーZ
- 「ニュームーンに恋して」やくしまるえつこ
- 「ニュームーンに恋して」堀江美都子
- 「ニュームーンに恋して -ZZ ver.-」ももいろクローバーZ
- 「月虹 -ZZ ver.-」ももいろクローバーZ
- 「eternal eternity」セーラーウラヌス（CV：皆川純子）×セーラーネプチューン（CV：大原さやか）
SIDE B
- 「乙女のススメ」ちびうさ（CV：福圓美里）
- 「永遠だけが二人を架ける」タキシード仮面（CV：野島健児）
- 「月色Chainon」ももいろクローバーZ with セーラー5戦士
- 「私たちになりたくて」石田燿子
- 「“らしく”いきましょ」ANZA
- 「Moon Effect」エターナルセーラームーン（CV：三石琴乃）、エターナルセーラーちびムーン（CV：福圓美里）、エターナルセーラーマーキュリー（CV：金元寿子）、エターナルセーラーマーズ（CV：佐藤利奈）、エターナルセーラージュピター（CV：小清水亜美）、エターナルセーラーヴィーナス（CV：伊藤静）、エターナルセーラーウラヌス（CV：皆川純子）、エターナルセーラーネプチューン（CV：大原さやか）、エターナルセーラープルート（CV：前田愛）、エターナルセーラーサターン（CV：藤井ゆきよ）