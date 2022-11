DREAMS COME TRUEのニューシングル「スピリラ」が12月7日にリリースされる。

「スピリラ」はスターチャンネルオリジナルドラマ「5つの歌詩(うた)」の主題歌として書き下ろされた楽曲。シングルには豪華ミュージシャンの生音をフィーチャーし、ニューヨークでミックスされた楽曲「羽を持つ恋人 - DCT Version -」がカップリングとして収録される。この曲にはグレッグ・アダムス率いるEast Bay Soul Horn Sectionがブラスセクション、デヴィッド・T.ウォーカーがエレキギター、江崎文武(WONK)がピアノで参加した。シングルはドリカムが「音楽を聴くだけでなく、その音楽の世界観で楽しみ遊べるパッケージ」を提案する新たな試みの第3弾。アーティスト・YKBXが監修を務め、ミュージックビデオと連動したブックレット、そのブックレットをデコレーションできるステッカーなどが付属する“ビジュアルDECOブック仕様”にてリリースされる。

また5月に埼玉・秩父ミューズパークで行われたイベント「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022」よりドリカムのステージの模様を収録した映像作品がシングルと同じく12月7日にリリースされることが決定。このライブではドリカムが上原ひろみ、クリス・コールマン(Dr)、古川昌義(G)、馬場智章(T.Sax)といったメンバーとともに、吉田美和のソロアルバムの楽曲を中心に披露した。映像作品には同一内容のBlu-rayとDVDをパッケージ。吉田のソロ曲で構成されるコンピレーションCD「beauty and harmony / beauty and harmony 2 Special Selection」が付属する。

DREAMS COME TRUE「スピリラ」収録曲

01. スピリラ

02. 羽を持つ恋人 - DCT Version -

03. スピリラ - 5つの歌詩 Version -

04. スピリラ - Instrumental -

05. 羽を持つ恋人 - Instrumental -

DREAMS COME TRUE「DREAMS COME TRUE beauty and harmony LIVE in LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022」収録内容

Blu-ray / DVD

LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022

01. DARLIN'

02. 夢の続き

03. バイバイ

04. 冷えたくちびる

05. 涙の万華鏡

06. the lessons

07. 告白

08. どうしてこんなに

09. A HAPPY GIRLIE LIFE

10. サンキュ.

CD

beauty and harmony / beauty and harmony 2 Special Selection

01. beauty and harmony

02. あなたのかわいい人

03. つめたくしないで

04. お願いします

05. 奪取

06. おとなじゃん!

07. 生涯の恋人

08. theme of beauty and harmony 2



※江崎文武の「崎」は立つ崎が正式表記。