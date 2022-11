4人組ボーイズグループOWV、2023年3月より全国ツアー開催

OWVが、2023年3月より春の全国ツアー「OWV LIVE TOUR 2023 -CASINO-」を開催する。

少人数とは思えない迫力のあるライブパフォーマンスが話題となっている、4人組・ボーイズグループOWV。

11月3日に行われた「OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-」のファイナル公演にて来年の春ツアー開催が発表され、3月11日にリーダー・本田康祐の出身地である福島県のけんしん郡山文化センター・大ホールを皮切りに、3月19日に大阪・NHK大阪ホール、3月21日に福岡国際会議場を回り、4月1日に東京・NHKホールでファイナルを迎える予定となっている。

さらに、メンバー考案のコラボメニューや限定グッズが販売されるコラボカフェも大阪と東京の2店舗にて開催することも発表された。

<イベント情報>

「OWVコラボカフェ」

SALVATORE CUOMO心斎橋店

2022年11月17日(木)~12月4日(日)まで

SALVATORE CUOMO池袋店

2022年11月18日(金)~12月4日(日)まで

コラボカフェHP

https://jcent.co.jp/582/

「OWV LIVE TOUR 2023 -CASINO-」

2023年3月11日(土)福島・けんしん郡山文化センター・大ホール

2023年3月19日(日)大阪・NHK大阪ホール

2023年3月21日(火・祝)福岡・福岡国際会議場

2023年4月1日(土)東京・NHKホール

※チケット等詳細は、後日公式HPで発表。

<リリース情報>

OWV

7thシングル『Let Go』

発売中

初回限定盤(CD+DVD)

価格:2000円(税込)

品番:UMCK- 7181

=DVD収録内容=

・Let Go Music Video

・The making of Let Go

通常盤(CDのみ)

価格:1200円(税込)

品番:UMCK- 5720

初回プレス分封入特典:トレーディングカード(全10種のうち1種)

FC限定盤(CD+Blu-ray)

価格:5,000円(税込)

品番:PDCS- 5944

=CD収録曲=※全形態共通

1. Let Go ※ABCテレビ「防犯カメラが捉えた!衝撃コント映像」 10〜12月度エンディングテーマ

2. Tararam

3. Gonna Getcha

4. Let Go(instrumental)

5. Tararam(instrumental)

6. Gonna Getcha(instrumental)

=Blu-ray収録内容=

「OWV ONEMAN LIVE 2022 -and I-」

-OPENING-

Here & Now

PARTY

My flow

Sound the Alarm

-MC-

Na Na Na

-Dance Part-

Slam Dog

CHASER

You

-MC-

Question

Scattered

Fifth Season

-MC-

Roar

UBA UBA

-ENCORE-

What you waitin for

-MC-

TALK TALK TALK

-ENDING-

OWV Official HP:https://owv.jp/