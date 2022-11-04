4人組ボーイズグループOWV、2023年3月より全国ツアー開催

OWVが、2023年3月より春の全国ツアー「OWV LIVE TOUR 2023 -CASINO-」を開催する。
少人数とは思えない迫力のあるライブパフォーマンスが話題となっている、4人組・ボーイズグループOWV。
11月3日に行われた「OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-」のファイナル公演にて来年の春ツアー開催が発表され、3月11日にリーダー・本田康祐の出身地である福島県のけんしん郡山文化センター・大ホールを皮切りに、3月19日に大阪・NHK大阪ホール、3月21日に福岡国際会議場を回り、4月1日に東京・NHKホールでファイナルを迎える予定となっている。
さらに、メンバー考案のコラボメニューや限定グッズが販売されるコラボカフェも大阪と東京の2店舗にて開催することも発表された。
＜イベント情報＞
「OWVコラボカフェ」
SALVATORE CUOMO心斎橋店
2022年11月17日（木）～12月4日（日）まで
SALVATORE CUOMO池袋店
2022年11月18日（金）～12月4日（日）まで
コラボカフェHP
「OWV LIVE TOUR 2023 -CASINO-」
2023年3月11日（土）福島・けんしん郡山文化センター・大ホール
2023年3月19日（日）大阪・NHK大阪ホール
2023年3月21日（火・祝）福岡・福岡国際会議場
2023年4月1日（土）東京・NHKホール
※チケット等詳細は、後日公式HPで発表。
＜リリース情報＞
OWV
7thシングル『Let Go』
発売中
初回限定盤（CD＋DVD）
価格：2000円（税込）
品番：UMCK- 7181
=DVD収録内容=
・Let Go Music Video
・The making of Let Go
通常盤（CDのみ）
価格：1200円（税込）
品番：UMCK- 5720
初回プレス分封入特典：トレーディングカード（全10種のうち1種）
FC限定盤（CD＋Blu-ray）
価格：5,000円（税込）
品番：PDCS- 5944
=CD収録曲=※全形態共通
1. Let Go ※ABCテレビ「防犯カメラが捉えた！衝撃コント映像」 10〜12月度エンディングテーマ
2. Tararam
3. Gonna Getcha
4. Let Go（instrumental）
5. Tararam（instrumental）
6. Gonna Getcha（instrumental）
=Blu-ray収録内容＝
「OWV ONEMAN LIVE 2022 -and I-」
-OPENING-
Here & Now
PARTY
My flow
Sound the Alarm
-MC-
Na Na Na
-Dance Part-
Slam Dog
CHASER
You
-MC-
Question
Scattered
Fifth Season
-MC-
Roar
UBA UBA
-ENCORE-
What you waitin for
-MC-
TALK TALK TALK
-ENDING-
OWV Official HP：https://owv.jp/