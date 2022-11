ミセス、MAX、Kep1er、BiSH、乃木坂46、アジカン、ヒゲダン…ランニング中に合う曲は？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月2日(水)の放送では、番組冒頭で「ランソング」が話題になりました。パーソナリティのぺえ教頭と最近よく走っているというこもり校長が、ランニングに合いそうな楽曲を紹介しました。こもり校長:最近、校長先生は走っているんです。10月はちょっとだったけど……60キロぐらい。本当はもうちょっと走りたかったんだけど。ぺえ教頭:全然ちょっとじゃないけどね。1日、5キロぐらい?こもり校長:そうだね。でも毎日走れるわけじゃないから……金土日とかはできなかったり。今もサボりまくってるもんね。ぺえ教頭:忙しいからでしょ?こもり校長:そうそう。とにかくよく走っていて、ランニング中に合う曲を探しているんです。ぺえ教頭:ランソングね。こもり校長:セットリストになってきていて……ミセス(Mrs. GREEN APPLE)先生の『Soranji』から始まって、サカナクション先生の『朝の歌』、King Gnu先生の『Don’t Stop the Clocks』みたいな。こういう感じの曲が多いから、たまには違う曲を聴いて走ってみたいなと思って。あります?ぺえ教頭:私が走らなきゃいけないとしたら、かける曲はMAXの『Ride on time』。この曲は、最初「lalalalala~♪」から始まるからそこで軽く走りはじめて、曲がだんだん調子が上がっていくのに合わせて、自分も乗せていく。こもり校長:なるほどね。ぺえ教頭:MAXの『Tacata'』も好きよ。でもあれは、ちょっと変な気持ちになるから(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:道を間違えちゃったりするかもしれないから、東京の夜道は心配だけど……。こもり校長:うん(笑)。ぺえ教頭:最近の曲で言ったら、Kep1er(韓国発のガールズグループ)ってわかる?こもり校長:わかるよ!ぺえ教頭:Kep1erの『WA DA DA』が好き。「ワダダダ~♪」ってやつ。こもり校長:そうか、趣味がめっちゃ出るね。俺はミドルバラードを聴いて走る人だから。ぺえ教頭:たしかに……走るのにしっとりなのね。こもり校長:俺は、アップテンポの曲を聴いて走らないのよ。アッパーの曲で走っていると、つらくなっちゃうんだよね。ぺえ教頭:頑張らないと……! という気持ちになるから?こもり校長:そう。ストイック……! みたいになっちゃうんだよね。ちなみに、ランニングにハマっている番組スタッフによると、BiSH先生の『stereo future』がオススメらしいです。ぺえ教頭:あ~!こもり校長:180BPMぐらいの曲がランニングには合うらしいです。ぺえ教頭:180BPM?こもり校長:BPMは1分間に刻むテンポ数のことなんだけど。アジカン(ASIAN KUNG-FU GENERATION)先生の『ソラニン』とか、ONE OK ROCK先生の『The Beginning』とか、乃木坂46先生の『ジャンピングジョーカーフラッシュ』とか。ぺえ教頭:はいはい! あのぐらいが、180BPMなんだ。こもり校長:180BPMで走るのは、俺は速いと思っちゃうんだけど。一般的なランナーからしたら、これが普通なんだろうな。ぺえ教頭:うんうん、でも速いよね。こもり校長:生徒(リスナー)のみんなからも、オススメのランソングを教えてほしいなと思っています!●私のオススメはヒゲダン(Official髭男dism)先生の『始まりの朝』です! 歌詞に「走れ」って出てくるし、これから冬なのでとてもいいと思います! 私は、通学中にテンションを上げるために聴いてます!(17歳)●体力ないので走るの苦手ですけど、苦しさをごまかすときにフジファブリック先生の『銀河』を聴いたらよかったです!(13歳)ぺえ教頭:いろいろ理由があるね。こもり校長:どこでテンションが上がるか、も違うしね。聴くだけだったら、アジカン先生の『ソラニン』はめっちゃテンションが上がるんだけどなぁ。ぺえ教頭:でも速かったよね。こもり校長:速い! 1キロ4分とかで走る人が聴く曲だよ! (自分は)普通のランナーだから。ぺえ教頭:じゃあ、160BPMぐらいがいいのかな……?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/