LiSA「すごくリアルに描かれています」Netflixドキュメンタリーで新曲『NEW ME』の制作現場公開

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。Netflixで配信中のドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』について、リスナーのメッセージを紹介し感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」11月2日(水)放送分)【LiSA先生こんばんは。ドキュメンタリー見ました。とても感動しました! 僕はLiSA先生のファンになってもうすぐ2年、まだまだ浅いですが楽しく感動しながら見ることができました。僕が1番感動したのは、座右の銘のお母さんの言葉「今日もいい日だ」の意味を、お母さんの口から聞いたときです】(20歳)LiSA:ありがとうございます! 今回のドキュメンタリーには、私の家族も登場しています。うちは母とおばあちゃんと妹の3人で、みんな女性なんです。1人ひとりがしゃべってくれるシーンもあるんですけど、私の座右の銘にもなっている「今日もいい日だ」は、お母さんがくれた言葉なんですね。その本当の意図というか、あのときに私も初めて聞きましたよ(笑)。「へ〜、そんなふうに思って言ってたんだな」って思いました。【LiSA先生こんばんは。Netflixのドキュメンタリー見てきました! 楽曲の制作現場は、普通見ることができないので気になっていたのですが、こういうふうに曲ができ上がって僕たちに届いているということを知ることができて、とても勉強になりました! 「NEW ME」の最後の部分の「ギフケン セキシノ オリベ」「ギフケン カニシノ ホリエ」は笑いました!】(20歳)LiSA:ついに、ネタバレしてしまいましたけれども……(笑)。ドキュメンタリーでは、「NEW ME」を制作しているところ……なんならタイトルを付けるところ、(そのタイトルを)私が思いついてしまったところから始まっています。本当に何にも案がないときからカメラが入ってくれていたから、コーラスができ上がった瞬間とか、どうやって思いついたかとか、誰が作ったのかとか、すごくリアルに描かれています。そして……! 「NEW ME」の最後(コーラスのフレーズ)は、めちゃくちゃ質問をもらっていたんです。「ライブで歌いたいんですけど、あそこ何て言ってるんですか?」と言われていたんですけど。自分の口で説明するにはちょっと恥ずかしいなって思っていたので、Netflixでネタバラシをしたわけなんですが(笑)。ぜひライブで、みんなでこれを叫んでくれる日を楽しみにしています!でも、一応英語っぽく言ってるので、ライブで「ギフケン」って言わないでね(笑)。ちょっと外国の人になった気持ちで、周りの人が「あれって何て言ってるんだろう?」って思う感じで歌ってほしいなと思います!LiSA:ドキュメンタリーを見た感想が、本当にたくさん届いてます。ありがとうございます。「ドキュメンタリーを見て感動したよ」みたいなメッセージをもらって、私が感動するみたいな(笑)。大切に作ってよかったなって、全部全部素直に作れてよかったなと思っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/